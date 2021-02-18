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В Столинском районе дом 81-летней пенсионерки замело снегом - она не могла выйти и замерзала
18.02.2021 16:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Дом 81-летней жительницы Столинского района засыпало снегом. Пенсионерка позвонила в милицию и сообщила, что не может выйти из дома, сообщает
Женщина сказала, что замерзает в холодном доме. Участковые поехали к пенсионерке в деревню Великий Лес и расчистили проход к дому.
Хозяйку они привезли в городской отдел милиции, напоили горячим чаем с булочками, а затем отвезли в соседнюю деревню к дочери.
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Участковые откопали дом, привезли пенсионерку в горотдел милиции и напоили горячим чаем.
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