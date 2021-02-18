В Столинском районе дом 81-летней пенсионерки замело снегом - она не могла выйти и замерзала

Источник материала: Tut.by

Дом 81-летней жительницы Столинского района засыпало снегом. Пенсионерка позвонила в милицию и сообщила, что не может выйти из дома, сообщает МВД .



Фото: Скрин-шот видео

Женщина сказала, что замерзает в холодном доме. Участковые поехали к пенсионерке в деревню Великий Лес и расчистили проход к дому.

Хозяйку они привезли в городской отдел милиции, напоили горячим чаем с булочками, а затем отвезли в соседнюю деревню к дочери.