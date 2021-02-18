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Белорусы смогут поступать в российские вузы по результатам ЦТ
18.02.2021 17:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусские абитуриенты смогут поступать в российские вузы по результатам ЦТ. Информация об этом
В документе указано, что в этом учебном году абитуриенты из Беларуси смогут поступать в вузы России, как, например, по результатам ЕГЭ, так и с баллами ЦТ.
— Сейчас российские университеты принимают белорусов либо по результатам ЕГЭ, либо часть вузов имеют право проводить собственные вступительные экзамены. В этом году правила приема немного меняются, и Минобрнауки РФ разрешил вузам вносить результаты ЦТ в зачет вступительной кампании, — прокомментировали
Нововведение будет действовать по образовательным программам бакалавриата, специалитета, а также магистратуры.
— Сертификаты действительны в течение двух лет, — написано в документе. — Проверка подлинности результатов, указанных в сертификате, осуществляется на сайте Республиканского института контроля знаний.
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Белорусские абитуриенты смогут поступать в российские вузы по результатам ЦТ. Информация об этом появилась на сайте Центра развития образования и международной...
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