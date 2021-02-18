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Вчера в Сухарево видели силовиков и задержанных у забора. В милиции объяснили, что это было
18.02.2021 17:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 17 февраля очевидцы заметили силовиков, которые поставили на колени людей у забора в Сухарево. Фотографии непонятной ситуации появились в телеграм-канале
«Силовики поставили несколько человек на колени лицом к забору на улице Пимена Панченко в Сухарево», — писали очевидцы.
В МВД рассказали, что на фото — задержание компании молодых людей, которых подозревают в хулиганстве.
По информации милиции, двое из них (третьего задержанного отпустили) причастны к погрому в одной из парикмахерских Фрунзенского района: там повредили имущество и распылили содержимое огнетушителя.
Задержанным — 21 и 23 года, оба студенты, накануне выходки выпивали. Старший приехал из Борисова, младший — из Костюковичей.
У одного из парней при себе был сверток с гранулами, который направили на экспертизу, второй студент не раз привлекался к административной ответственности. Идет проверка.
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Вечером 17 февраля очевидцы заметили силовиков, которые поставили на колени людей у забора в Сухарево. Фотографии непонятной ситуации появились в телеграм-канале...
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