Вчера в Сухарево видели силовиков и задержанных у забора. В милиции объяснили, что это было

Источник материала: Tut.by

Вечером 17 февраля очевидцы заметили силовиков, которые поставили на колени людей у забора в Сухарево. Фотографии непонятной ситуации появились в телеграм-канале «МотолькоПомоги» . Сегодня в МВД объяснили , что это было.



Фото: https://t.me/motolkohelp

«Силовики поставили несколько человек на колени лицом к забору на улице Пимена Панченко в Сухарево», — писали очевидцы.

В МВД рассказали, что на фото — задержание компании молодых людей, которых подозревают в хулиганстве.

По информации милиции, двое из них (третьего задержанного отпустили) причастны к погрому в одной из парикмахерских Фрунзенского района: там повредили имущество и распылили содержимое огнетушителя.

Задержанным — 21 и 23 года, оба студенты, накануне выходки выпивали. Старший приехал из Борисова, младший — из Костюковичей.

У одного из парней при себе был сверток с гранулами, который направили на экспертизу, второй студент не раз привлекался к административной ответственности. Идет проверка.