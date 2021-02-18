|
Губернаторы на военных сборах. Главу Витебщины заметили за зенитно-пулеметной установкой
18.02.2021 17:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Губернаторов призвали на сборы «Военная безопасность и оборона Республики Беларусь». Он проходит на Гожском полигоне в Гродненской области, сообщает Минобороны.
«Участники увидели, как проводится боевое слаживание воинских частей территориальных войск, проанализировали процессы обеспечения военного положения, ознакомились с образцами вооружения и перспективными средствами связи», — сообщает Минобороны.
Витебского губернатора Николая Шерстнева, например, сфотографировали с зенитно-пулеметной установкой.
Губернаторы в Беларуси возглавляют штабы территориальной обороны. В подобных сборах они участвуют каждый год.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Губернаторов призвали на сборы «Военная безопасность и оборона Республики Беларусь». Он проходит на Гожском полигоне в Гродненской области.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)