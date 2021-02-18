Губернаторы на военных сборах. Главу Витебщины заметили за зенитно-пулеметной установкой

Источник материала: Tut.by

Губернаторов призвали на сборы «Военная безопасность и оборона Республики Беларусь». Он проходит на Гожском полигоне в Гродненской области, сообщает Минобороны.



Николай Шерстнев. Фото: Минобороны

«Участники увидели, как проводится боевое слаживание воинских частей территориальных войск, проанализировали процессы обеспечения военного положения, ознакомились с образцами вооружения и перспективными средствами связи», — сообщает Минобороны.



Фото: Минобороны



Фото: Минобороны

Витебского губернатора Николая Шерстнева, например, сфотографировали с зенитно-пулеметной установкой.

Губернаторы в Беларуси возглавляют штабы территориальной обороны. В подобных сборах они участвуют каждый год.