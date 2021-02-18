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Губернаторы на военных сборах. Главу Витебщины заметили за зенитно-пулеметной установкой

18.02.2021 17:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Губернаторов призвали на сборы «Военная безопасность и оборона Республики Беларусь». Он проходит на Гожском полигоне в Гродненской области, сообщает Минобороны.


Николай Шерстнев. Фото: Минобороны

«Участники увидели, как проводится боевое слаживание воинских частей территориальных войск, проанализировали процессы обеспечения военного положения, ознакомились с образцами вооружения и перспективными средствами связи», — сообщает Минобороны.


Фото: Минобороны

Фото: Минобороны

Витебского губернатора Николая Шерстнева, например, сфотографировали с зенитно-пулеметной установкой.

Губернаторы в Беларуси возглавляют штабы территориальной обороны. В подобных сборах они участвуют каждый год.

 
 
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Губернаторов призвали на сборы «Военная безопасность и оборона Республики Беларусь». Он проходит на Гожском полигоне в Гродненской области.
 
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