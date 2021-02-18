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С 1 марта в Гомеле отменяют троллейбусный маршрут № 18
18.02.2021 17:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 1 марта в Гомеле отменяют троллейбусный маршрут № 18 «Завод «Кристалл» — Стадион «Гомсельмаш». Об этом
Маршрут проработал почти 15 лет.
С 2006 года по будним дням и в часы пик на линию выезжало 6 троллейбусов, а в 2017 году их количество сократили до 5.
В общественном транспорте уже появились объявления, что взамен 18 троллейбуса на автобусный маршрут № 12 добавят еще один автобус.
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Маршрут проработал почти 15 лет.
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