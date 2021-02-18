Источник материала: Tut.by

С 1 марта в Гомеле отменяют троллейбусный маршрут № 18 «Завод «Кристалл» — Стадион «Гомсельмаш». Об этом сообщает местный ресурс «Сильные новости».

Маршрут проработал почти 15 лет.

С 2006 года по будним дням и в часы пик на линию выезжало 6 троллейбусов, а в 2017 году их количество сократили до 5.

В общественном транспорте уже появились объявления, что взамен 18 троллейбуса на автобусный маршрут № 12 добавят еще один автобус.