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С 1 марта в Гомеле отменяют троллейбусный маршрут № 18

18.02.2021 17:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 1 марта в Гомеле отменяют троллейбусный маршрут № 18 «Завод «Кристалл» — Стадион «Гомсельмаш». Об этом сообщает местный ресурс «Сильные новости».

Маршрут проработал почти 15 лет.

С 2006 года по будним дням и в часы пик на линию выезжало 6 троллейбусов, а в 2017 году их количество сократили до 5.

В общественном транспорте уже появились объявления, что взамен 18 троллейбуса на автобусный маршрут № 12 добавят еще один автобус.

 
Теги: Гомель
 
 
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