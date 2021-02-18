Верховный суд отменил летнее решение суда, по которому минчанин провел 14 суток под арестом

Источник материала: Tut.by

28 июля минчанин Дмитрий (данные человека есть в редакции) направился в КГБ, чтобы подать ходатайство об изменении меры пресечения для Виктора Бабарико. Из здания комитета, вспоминает мужчина, его провели в автозак. Затем был протокол по 23.34 КоАП РБ и 14 суток за решеткой. Дмитрий с таким решением районного суда не согласился, стал его обжаловать и дошел до Верховного суда. «15 января председатель Верховного суда постановил: постановление об аресте отменить, и отправить мое дело на новое рассмотрение», — говорит собеседник.



Минск, 28 июля 2020 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— 28 июля я пришел в приемную КГБ. Очередей не было, и меня пригласили в комнату для приема граждан. Здесь сидели люди в форме, — описывает обстановку в помещении Дмитрий. — После меня зашел омоновец с двумя военнослужащими. Он попросил у меня паспорт и телефон, а потом предложил пройти вперед по коридору.

В итоге, продолжает Дмитрий, омоновец проводил его к двери, которая выходила во внутренний дворик. Во дворике стоял автозак, а в нем к тому моменту уже находилось несколько человек. Дмитрия «погрузили» в одиночный стакан.

— Постепенно автозак стал заполняться. Причем, публика была такой, которая в обычной жизни никогда бы здесь не оказалась, — рассказывает Дмитрий. — Затем нас, 14 человек, повезли в Октябрьское РУВД и отвели в расположенный в подвале «красный уголок». Как мне казалось, никто из сотрудников не знал, что с нами делать.

По словам собеседника, в РУВД они находились часов пять. Сотрудники вели себя корректно, разрешали выходить в туалет.

— В какой-то момент они совсем раздобрели. Говорят: такая хорошая погода, вы, особенно девушки и женщины, можете выйти во дворик. «И расстрелять» — в шутку добавил один из сорудников, — продолжает Дмитрий. — Меня эта фраза задела. Я возмутился: «Зачем вы такое говорите?». В итоге у нас завязался словесный конфликт, и в отношении меня составили протокол.

Протокол составили по ч.1 ст. 23.34 КоАП РБ. В документе написано, что 28 июля Дмитрий участвовал в несанкционированном митинге и выкрикивал лозунг «Свободу Бабарико!».

— Вечером меня и еще троих человек (остальных отпустили) повезли в ИВС на Окрестина. Мест там к тому моменту уже не было, поэтому нас поместили в ЦИП, — продолжает минчанин. — На завтра, чтобы доработать документы, ко мне пришел участковый. Он изъял копию протокола, которую я накануне у него выбил.

30 июля дело Дмитрия разбирал суд Октябрьского района. Процесс вел судья Александр Руденко, минчанину назначили 14 суток ареста. Адвокат мужчины обжаловал это решение в Минском городском суде, но Мингорсуд оставил все в силе.

«Не все готовы закрывать глаза»

Дмитрий вышел на свободу 11 августа уже из Жодинского ИВС, но ситуацию со своим арестом не оставил. Минчанин подал жалобу на имя председателя Минского городского суда. Увидев результат, пошел в следующую инстанцию — Верховный суд.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: TUT.BY

— В первом абзаце своей жалобы я указал на правовой дефолт в стране, и то, что судебная система полностью деградировала. Кроме того, я отметил, если понадобится, я готов идти в международные инстанции, — не скрывает эмоций собеседник.

15 января Верховный суд отменил решения районного и городского судов. Дело Дмитрия направили в суд Октябрьского района Минска на новое рассмотрение и с другим судьей. Судья, отмечает собеседник, уже определена. Она, продолжает он, вернула дело в РУВД на доработку.



Выдержка из постановления Дмитрия. Фото постановления в редакцию прислал Дмитрий

— Вас удивило такое решение Верховного суда?

— Нет, — отвечает собеседник. — Не у всех судей планка, через которую они готовы переступить, находится на низком уровне. У кого-то она достаточно высока, и люди не готовы закрывать глаза на определенные вещи. То, что решение по моему делу все-таки отменили, — это не случайно. Я верю в последовательность и профессионализм. Они всегда приводят к успеху. Пусть не сразу, но, если ты не останавливаешься, ты рано или поздно добьешься успеха.

Но и это не все.

— В связи с тем, что Верховный суд отменил решения районного и городского судов, я написал в Следственный комитет заявления на двух судей, которые работали с моим делом, — продолжает собеседник. — Первый — это судья Александр Руденко. Второй — судья Мингорсуда Евгений Хаткевич, который оставил это решение в силе. Считаю, что своими действиями они нарушили закон, за что предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 392 УК РБ (Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта).

По словам Дмитрия, в отношении него сейчас также проводится проверка — ст. 369 УК РБ (Оскорбление представителя власти). Заявление на него написал участковый, который в июле составлял на мужчину протокол.

— Он нашел информацию о себе в телеграм-канале «Каратели Беларуси». Под постом были негативные комментарии. Человек посчитал, что один из них оставил я, — рассказывает Дмитрий.