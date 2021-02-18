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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Премьера "Острова желаний" в Белгосцирке 20 февраля Акробаты, жонглеры, дрессированные животные и эквилибристы. Новая программа в Белгосцирке не просто зрелище, а настоящий спектакль. Главный герой - человек...

Акробаты, жонглеры, дрессированные животные и эквилибристы. Новая программа в Белгосцирке не просто зрелище, а настоящий спектакль. Главный герой - человек пожилого возраста - попадает на волшебный остров, где исполняются все мечты. Он пожелал стать молодым. И здесь началось самое интересное. На "Острове желаний" побывала и наш корреспондент