|
Премьера "Острова желаний" в Белгосцирке 20 февраля
18.02.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTАкробаты, жонглеры, дрессированные животные и эквилибристы. Новая программа в Белгосцирке не просто зрелище, а настоящий спектакль. Главный герой - человек пожилого возраста - попадает на волшебный остров, где исполняются все мечты. Он пожелал стать молодым. И здесь началось самое интересное. На "Острове желаний" побывала и наш корреспондент Татьяна Божко (видео).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Акробаты, жонглеры, дрессированные животные и эквилибристы. Новая программа в Белгосцирке не просто зрелище, а настоящий спектакль. Главный герой - человек...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)