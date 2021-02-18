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Избавиться от снега
18.02.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТри дня на очистку города от снега. Такой срок озвучили сегодня в столичной мэрии. В наведении порядка задействованы все службы Минска. Горожан поощряют также присоединиться к чистому марафону - помощь в первую очередь нужна во дворах, чтобы обеспечить комфортное передвижение пешеходов и авто.
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Три дня на очистку города от снега. Такой срок озвучили сегодня в столичной мэрии. В наведении порядка задействованы все службы Минска. Горожан поощряют также...
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