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В. Кацман: Диалог такого формата между властью и народом - один из признаков независимого государства
18.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗа Всебелорусским народным собранием с интересом наблюдали и за рубежом. Заслуженный журналист Украины Владимир Кацман отметил, что, несмотря на волну критики Запада в сторону Беларуси, нам удается оставаться суверенной страной. По мнению эксперта, диалог такого формата между властью и народом - один из признаков независимого государства.
Владимир Кацман, политический эксперт, заслуженный журналист Украины: "Беларусь, несмотря на то, что выдерживает волну критики со стороны разных европейских и не только европейских структур, тем не менее думает о развитии, а Украина, которую не критикуют наши западные партнеры, а только нахваливают, к сожалению, испытывает трудности с сегодняшним днем. В общем, наши проблемы, к сожалению, не касаются никаких перспектив, а вот ваше руководство, ваша страна думает о перспективах. Повеяло какими-то перспективными планами, какими-то надеждами на создание того, чтобы развивать технические хабы, меня очень впечатлило, чтобы производить собственную вакцину в конце концов. Я считаю, что очень важно было для вас провести это собрание, выслушать разные стороны, там звучали и критические стрелы в адрес руководства, и это правильно и нормально. Тот, кто критикует иногда, если это конструктивная критика, тот желает лучшего, желает развития. Ваш Президент не испугался этого - выслушивал и слова критики, реагировал на это, это было живое общение со своим народом".
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В. Кацман: Диалог такого формата между властью и народом - один из признаков независимого государства
За Всебелорусским народным собранием с интересом наблюдали и за рубежом. Заслуженный журналист Украины Владимир Кацман отметил, что, несмотря на волну критики...
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