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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В. Кацман: Диалог такого формата между властью и народом - один из признаков независимого государства За Всебелорусским народным собранием с интересом наблюдали и за рубежом. Заслуженный журналист Украины Владимир Кацман отметил, что, несмотря на волну критики...

За Всебелорусским народным собранием с интересом наблюдали и за рубежом. Заслуженный журналист Украины Владимир Кацман отметил, что, несмотря на волну критики Запада в сторону Беларуси, нам удается оставаться суверенной страной. По мнению эксперта, диалог такого формата между властью и народом - один из признаков независимого государства.