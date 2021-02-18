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И. Паламар показала как жители Украины ставят в пример белорусского лидера
18.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTА вот как обычные жители Украины обращаются за помощью в решении своих проблем в соцсетях и ставят в пример белорусского лидера. Известный украинский общественный деятель Ирина Паламар выложила одно из таких обращений у себя на странице в фейсбук (видео).
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А вот как обычные жители Украины обращаются за помощью в решении своих проблем в соцсетях и ставят в пример белорусского лидера. Известный украинский общественный...
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