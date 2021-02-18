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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так И. Паламар показала как жители Украины ставят в пример белорусского лидера А вот как обычные жители Украины обращаются за помощью в решении своих проблем в соцсетях и ставят в пример белорусского лидера. Известный украинский общественный...

А вот как обычные жители Украины обращаются за помощью в решении своих проблем в соцсетях и ставят в пример белорусского лидера. Известный украинский общественный деятель Ирина Паламар выложила одно из таких обращений у себя на странице в фейсбук