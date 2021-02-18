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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В МВД рассказали подробности инцидента, фотографии которого вызвали бурю эмоций в телеграм-каналах Так, накануне, в одном из пабликов были опубликованы кадры с милиционерами и тремя задержанными. Очень быстро снимки обросли ложными комментариями и домыслами. А...

Так, накануне, в одном из пабликов были опубликованы кадры с милиционерами и тремя задержанными. Очень быстро снимки обросли ложными комментариями и домыслами. А история оказалось простой - были задержаны дебоширы, которые устроили погром в парикмахерской. События развернулись на улице Панченко в Минске. По приметам правоохранители установили и задержали компанию молодых людей.