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В МВД рассказали подробности инцидента, фотографии которого вызвали бурю эмоций в телеграм-каналах

18.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Так, накануне, в одном из пабликов были опубликованы кадры с милиционерами и тремя задержанными. Очень быстро снимки обросли ложными комментариями и домыслами. А история оказалось простой - были задержаны дебоширы, которые устроили погром в парикмахерской. События развернулись на  улице Панченко в Минске. По приметам правоохранители установили и задержали компанию молодых людей. 

Дмитрий Герасимчик, начальник Фрунзенского (г. Минска) отдела департамента охраны МВД Беларуси: "Оба задержанных (21 и 23 лет) учатся в столичном вузе и накануне выходки выпивали. Старший приехал из Борисова, младший – из Костюковичей. Первый хранил при себе сверток с гранулами (вещество направили на экспертизу), второй неоднократно привлекался к административной ответственности. Сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливаются мотивы противоправной деятельности. Действиям молодых людей следователи дадут правовую оценку".

 
Теги: Минск
 
 
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Так, накануне, в одном из пабликов были опубликованы кадры с милиционерами и тремя задержанными. Очень быстро снимки обросли ложными комментариями и домыслами. А...
 
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