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Сотрудниц телеканала "Белсат" приговорили к 2 годам колонии

18.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Суд приговорил сотрудниц польского телеканала "Белсат" Екатерину Андрееву (Бахвалову) и Дарью Чульцову  к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима. Их признали виновными в подготовке и организации действий, которые грубо нарушают общественный порядок. Суд также посчитал, что  действия Андреевой и Чульцовой привели к нарушению работы транспорта: было остановлено движение 13 автобусных, 3 троллейбусных и 3 трамвайных маршрутов. Минсктранс оценил ущерб более чем в 11 тысяч рублей. 

Алина Касьянчик, помощник прокурора Фрунзенского района г. Минска: "Их задержали 15 ноября, когда они вели стрим из квартиры одного из домов во время массового несанкционированного мероприятия на пересечении улицы Червякова и Сморгонского тракта. К ним применили меру пресечения в виде заключения под стражу".

Принцип неотвратимости ответственности

Следователи подчеркивают, что каждый факт нарушения закона получит свое логичное продолжение, а ответственность за преступления неотвратима. 

 
Теги: Минск
 
 
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Суд приговорил сотрудниц польского телеканала "Белсат" Екатерину Андрееву (Бахвалову) и Дарью Чульцову  к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима. Их...
 
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