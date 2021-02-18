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Сотрудниц телеканала "Белсат" приговорили к 2 годам колонии
18.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСуд приговорил сотрудниц польского телеканала "Белсат" Екатерину Андрееву (Бахвалову) и Дарью Чульцову к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима. Их признали виновными в подготовке и организации действий, которые грубо нарушают общественный порядок. Суд также посчитал, что действия Андреевой и Чульцовой привели к нарушению работы транспорта: было остановлено движение 13 автобусных, 3 троллейбусных и 3 трамвайных маршрутов. Минсктранс оценил ущерб более чем в 11 тысяч рублей.
Алина Касьянчик, помощник прокурора Фрунзенского района г. Минска: "Их задержали 15 ноября, когда они вели стрим из квартиры одного из домов во время массового несанкционированного мероприятия на пересечении улицы Червякова и Сморгонского тракта. К ним применили меру пресечения в виде заключения под стражу".
Принцип неотвратимости ответственностиСледователи подчеркивают, что каждый факт нарушения закона получит свое логичное продолжение, а ответственность за преступления неотвратима.
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Суд приговорил сотрудниц польского телеканала "Белсат" Екатерину Андрееву (Бахвалову) и Дарью Чульцову к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима. Их...
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