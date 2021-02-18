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Принцип неотвратимости ответственности

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сотрудниц телеканала "Белсат" приговорили к 2 годам колонии Суд приговорил сотрудниц польского телеканала "Белсат" Екатерину Андрееву (Бахвалову) и Дарью Чульцову к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима. Их...

Суд приговорил сотрудниц польского телеканала "Белсат" Екатерину Андрееву (Бахвалову) и Дарью Чульцову к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима. Их признали виновными в подготовке и организации действий, которые грубо нарушают общественный порядок. Суд также посчитал, что действия Андреевой и Чульцовой привели к нарушению работы транспорта: было остановлено движение 13 автобусных, 3 троллейбусных и 3 трамвайных маршрутов. Минсктранс оценил ущерб более чем в 11 тысяч рублей.Следователи подчеркивают, что каждый факт нарушения закона получит свое логичное продолжение, а ответственность за преступления неотвратима.