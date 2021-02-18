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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МИД напомнил западным дипломатам: Беларусь - суверенная страна Представитель МИД Беларуси выступил с заявлением по поводу обвинений, прозвучавших со стороны ряда дипломатов, представляющих, в частности, Швейцарию,...

Представитель МИД Беларуси выступил с заявлением по поводу обвинений, прозвучавших со стороны ряда дипломатов, представляющих, в частности, Швейцарию, Великобританию и Соединенные Штаты. Белорусская сторона считает недопустимым вмешательство в следственные и судебные действия компетентных органов. Такие действия осуществляются всецело в рамках национального законодательства, отметил пресс-секретарь МИД, кроме того, в самих странах, выступающих с обвинениями, судьи, следователи и полиция действуют с применением тех же самых методов и средств.