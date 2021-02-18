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МИД напомнил западным дипломатам: Беларусь - суверенная страна
18.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПредставитель МИД Беларуси выступил с заявлением по поводу обвинений, прозвучавших со стороны ряда дипломатов, представляющих, в частности, Швейцарию, Великобританию и Соединенные Штаты. Белорусская сторона считает недопустимым вмешательство в следственные и судебные действия компетентных органов. Такие действия осуществляются всецело в рамках национального законодательства, отметил пресс-секретарь МИД, кроме того, в самих странах, выступающих с обвинениями, судьи, следователи и полиция действуют с применением тех же самых методов и средств.
Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси: "Согласно пункту 7 статьи 2 Устава ООН, на всех без исключения государствах - членах ООН, в том числе странах ЕС, США, Великобритании и Швейцарии, лежит обязанность воздерживаться от вмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию государства. Беларусь - это не их подмандатная зона, а суверенное государство, обладающее всей полнотой власти на своей территории и инструментами защиты своих национальных интересов, включая обеспечение соблюдения своего национального законодательства в полном соответствии со своими международно-правовыми обязательствами".
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Представитель МИД Беларуси выступил с заявлением по поводу обвинений, прозвучавших со стороны ряда дипломатов, представляющих, в частности, Швейцарию,...
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