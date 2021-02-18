Анатолий Линевич провел выездной прием

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В регионах продолжаются выездные приемы граждан. Они-то и помогают выявить спектр вопросов, которые волнуют людей. На этом сделал акцент во время прямой телефонной линии и личного приема в Орше помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич. С вопросами и просьбами обратились 16 человек. Большинство - жители Оршанского региона. Ремонт дорог, работа коммунальных служб, улучшение жилищных условий - как было отмечено, все они решаемые. Некоторые нужно изучить более детально с выездом на место.

Анатолий Линевич, помощник Президента Беларуси, инспектор по Витебской области: "Непосредственно от заявителя, от населения слышишь оценку работы местной власти. Хоть она и где-то косвенно проходит, не прямо в вопросе. Но, тем не менее, чувствуешь отношение людей к исполнительной власти на местах. В основном вопросы переходят в ряд решаемых".

Встреча с трудовым коллективом





Также Анатолий Линевич посетил предприятия региона. На встрече с трудовым коллективом производителя детской верхней одежды главной темой стало VI Всебелорусское народное собрание. Люди интересовались развитием социальной сферы, вопросами образования, ЖКХ, а также программой для многодетных семей.