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Стали известны новые подробности в деле Белгазпромбанка

18.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в суде по делу топ-менеджмента Белгазпромбанка прокурор назвал фирмы-кошельки, которые использовались обвиняемыми для вывода взяток.

Их счета были открыты в печально известном латвийском банке ABLV. Мир узнал о нем в связи с обысками и обвинениями в отмывании денег и финансировании терроризма. Меры против финансовой структуры были инициированы США.

В суде также сообщили, что были созданы ключи для удаленного управления счетами. Их контролировал основной фигурант дела. Судя по озвученной информации, следствием установлены подставные фирмы, суммы откатов и даты получения "грязных" денег. Например, перечисление гособвинителем зафиксированных как преступные денежных переводов с одной только карточки-ключа удаленного доступа заняло около 11 минут. Исходя из информации, озвученной прокурором, можно также сделать вывод, что экс-глава Белгазпромбанка использовал свое должностное положение для получения взяток от предпринимателей в обмен на благоприятные условия по получению кредитов. Предпринимателям ставилось также условие брать в состав учредителей компании офшорную фирму, чтобы через нее выводить деньги. Незаконные вознаграждения тщательно скрывались от отчетности. Размер отката определялся как процент от прибыли компаний.

 
 
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Сегодня в суде по делу топ-менеджмента Белгазпромбанка прокурор назвал фирмы-кошельки, которые использовались обвиняемыми для вывода взяток. Их счета были...
 
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