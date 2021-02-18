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Стали известны новые подробности в деле Белгазпромбанка
18.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня в суде по делу топ-менеджмента Белгазпромбанка прокурор назвал фирмы-кошельки, которые использовались обвиняемыми для вывода взяток.
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Сегодня в суде по делу топ-менеджмента Белгазпромбанка прокурор назвал фирмы-кошельки, которые использовались обвиняемыми для вывода взяток. Их счета были...
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