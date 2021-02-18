Стали известны новые подробности в деле Белгазпромбанка

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Сегодня в суде по делу топ-менеджмента Белгазпромбанка прокурор назвал фирмы-кошельки, которые использовались обвиняемыми для вывода взяток.



Их счета были открыты в печально известном латвийском банке ABLV. Мир узнал о нем в связи с обысками и обвинениями в отмывании денег и финансировании терроризма. Меры против финансовой структуры были инициированы США.



В суде также сообщили, что были созданы ключи для удаленного управления счетами. Их контролировал основной фигурант дела. Судя по озвученной информации, следствием установлены подставные фирмы, суммы откатов и даты получения "грязных" денег. Например, перечисление гособвинителем зафиксированных как преступные денежных переводов с одной только карточки-ключа удаленного доступа заняло около 11 минут. Исходя из информации, озвученной прокурором, можно также сделать вывод, что экс-глава Белгазпромбанка использовал свое должностное положение для получения взяток от предпринимателей в обмен на благоприятные условия по получению кредитов. Предпринимателям ставилось также условие брать в состав учредителей компании офшорную фирму, чтобы через нее выводить деньги. Незаконные вознаграждения тщательно скрывались от отчетности. Размер отката определялся как процент от прибыли компаний.