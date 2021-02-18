ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Горячая линия КГК по вопросам сверхнормативного строительства и капремонта

18.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Оздоровление строительной сферы, а именно задачу, озвученную Президентом - положить конец долгостроям, на контроле держит КГК. За 2 часа на горячую линию Комитета госконтроля сегодня поступило 37 звонков. Самой популярной темой стал проблемный объект на проспекте Дзержинского - "Грушевский посад". Его можно назвать практически единственным жилым долгостроем в Минске. Самыми сложными годами для окончания строительства жилья стали 2013-2014-й годы. Тогда насчитывалось около 30 домов, которые не могли возвести до конца.

Всего в стране 4 тысячи 465 объектов сверхнормативного незаконченного возведения. В основном это здания административного, торгового, общественного и промышленного назначения.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оздоровление строительной сферы, а именно задачу, озвученную Президентом - положить конец долгостроям, на контроле держит КГК. За 2 часа на горячую линию Комитета...
 
Новости дня
Новости общества
 
Как отличаются цены на самые ходовые лекарства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by