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Горячая линия КГК по вопросам сверхнормативного строительства и капремонта
18.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Оздоровление строительной сферы, а именно задачу, озвученную Президентом - положить конец долгостроям, на контроле держит КГК. За 2 часа на
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Оздоровление строительной сферы, а именно задачу, озвученную Президентом - положить конец долгостроям, на контроле держит КГК. За 2 часа на горячую линию Комитета...
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