Как отличаются цены на самые ходовые лекарства

Источник материала: БT

Напомним, ранее Минздрав и МАРТ рекомендовали снивелировать повышение НДС на 10 % снижением себестоимости производства и торговых надбавок. Не допустить резкого скачка цен поручал Президент.

Посмотрим, как отличаются цены на самые ходовые сейчас препараты. Например, парацетамол производства Борисовского завода медпрепаратов. 10 таблеток дозировкой 500 миллиграммов стоят от 61 копейки в Белфармации до 2 рублей в частной сети.

Еще один пример. В холодный сезон нам необходим витамин C! Цена упаковки аскорбинок может отличаться на 25 копеек! Минимальная и максимальная стоимость - у частников, госаптеки - в середине рейтинга.