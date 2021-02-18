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В Гродненской области состоялся ежегодный сбор "Военная безопасность и оборона государства"

18.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сплотить силовые ведомства и войска территориальной обороны в один кулак. Сегодня в Гродненской области состоялся  ежегодный сбор "Военная безопасность и оборона государства". Участие в нем приняли председатели  областных и Минского  исполкомов, их заместители, а также военные  комиссары всех областей. Как проходил военный сбор, расскажет Юрий Шевчук.

Прорыв блокпоста не случайно стал  тактическим  эпизодом, с которого начался сбор. Одна из основных задач территориальных войск во время боевых действий - это именно служба на блокпостах и охрана объектов. Во время отработки этого тактического эпизода участники сбора смогли воочию увидеть все тонкости этого дела.

В Гродненской области состоялся ежегодный сбор "Военная безопасность и оборона государства"

 
Не только посмотреть, но и опробовать на себе. Такого принципа сегодня придерживался не только губернатор Гродненской области Владимир Караник, который выстрелил из РПГ, но и все остальные участники сбора. Во время занятий губернаторы и другие управленцы вспомнили навыки, полученные в армии, и ознакомились с новыми образцами вооружения и связи. Кульминацией занятий стал тактический эпизод по отражению атаки незаконного бандформирования прорвавшегося через границу.

Занятия по территориальной обороне походят в  Беларуси перманентно. Но лишь раз в год гражданские управленцы собираются, чтобы взять в руки оружие и отточить навыки военного дела. Этот сбор  стал 7-м по счету. 

Также в рамках сбора его участники проанализировали методику проведения боевого слаживания воинских частей и территориальных войск. Сегодня в непростой геополитической обстановке навыки видения боя - обязательный критерий для любого управленца.


Войска территориальной обороны примут участие в штабных учениях и маневрах "Запад-2020"

Завершился сбор подведением итогов деятельности управленцев по совершенствованию территориальной обороны в 2020 году. В следующий раз проверку боем территориальные войска пройдут в июне, когда состоится командно-штабное учение. Также планируется, что войска примут участие в стратегических маневрах "Запад-2021".

 
 
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Сплотить силовые ведомства и войска территориальной обороны в один кулак. Сегодня в Гродненской области состоялся  ежегодный сбор "Военная безопасность и...
 
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