ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Александр Бурда о том, как защитить молодые умы от деструктивного влияния в сетях

18.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Одинаково остро для обеих стран - и Беларуси, и России - сейчас стоит вопрос выстраивания грамотной работы с подрастающим поколением. И речь не столько о подготовке кадров (хотя это важно), сколько о воспитании гражданской позиции и патриотизма у молодых людей, что особенно актуально в период смены поколений и информационного давления на молодежь. О том, какие проекты в ближайшие 5 лет помогут защитить молодые умы от деструктивного влияния в сетях и привить нравственные ценности не только в нашей стране, но и на просторах Союзного государства Беларуси и России, обсудим с гостем "Панорамы". К нам в студии присоединяется Александр Бурда, первый заместитель председателя Молодежной палаты при Парламентском собрании Беларуси и России (видео).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одинаково остро для обеих стран - и Беларуси, и России - сейчас стоит вопрос выстраивания грамотной работы с подрастающим поколением. И речь не столько о подготовке...
 
Новости дня
Новости общества
 
В. Кацман: Диалог такого формата между властью и народом - один из признаков независимого государства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by