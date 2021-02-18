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Цены на лекарства - на контроле сенаторов
19.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Цены на лекарства
Сегодня Совет Республики - настоящий штаб по контролю за ценами на лекарства и медицинские изделия. Присоединиться к мониторингу сенаторам поручил Президент. Важно не просто следить за ситуацией, но и понять позицию всех игроков. На встрече - представители МАРТ, Минздрава, производители препаратов и аптечные сети. Конечно, у каждого свое мнение, но во главе угла - интересы простых людей.
Работа с производителями медпрепаратов
Сказано - сделано. Сегодня же на одном из лидирующих предприятий отрасли побывал сенатор Сергей Рачков. Говорили, в том числе, о качестве белорусских лекарств. Это хорошо показывает и динамика внешних поставок.
Депутаты проводят мониторинг цен
Свой мониторинг проводят и депутаты. Профильные комиссии сравнивали цены в столичных аптеках. За основу взяли набор лекарств от простуды - это 8 наименований. Оказалось, в государственной аптеке итоговый чек дешевле примерно на 18%.
Препараты останутся доступными
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