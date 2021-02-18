Цены на лекарства - на контроле сенаторов

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Цены на лекарства парламентарии мониторят по всей стране. Каждый отвечает за свой регион. В тесной связке с ними работают и местные Советы депутатов. Подробнее о большом мониторинге - Антон Малюта.



Сегодня Совет Республики - настоящий штаб по контролю за ценами на лекарства и медицинские изделия. Присоединиться к мониторингу сенаторам поручил Президент. Важно не просто следить за ситуацией, но и понять позицию всех игроков. На встрече - представители МАРТ, Минздрава, производители препаратов и аптечные сети. Конечно, у каждого свое мнение, но во главе угла - интересы простых людей.



По предварительным данным, цены на лекарства в январе выросли более чем на 4,5%. Проблему нужно решать комплексно. Главный принцип, как и в медицине, - не навреди. Общаясь с производителями, важно понимать, что они не должны работать в убыток, ведь их прибыль направляется, прежде всего, на заработную плату сотрудников. Да и дефицит препаратов на рынке никому не нужен.



Работа с производителями медпрепаратов

Сказано - сделано. Сегодня же на одном из лидирующих предприятий отрасли побывал сенатор Сергей Рачков. Говорили, в том числе, о качестве белорусских лекарств. Это хорошо показывает и динамика внешних поставок.

Депутаты проводят мониторинг цен

Свой мониторинг проводят и депутаты. Профильные комиссии сравнивали цены в столичных аптеках. За основу взяли набор лекарств от простуды - это 8 наименований. Оказалось, в государственной аптеке итоговый чек дешевле примерно на 18%.

Препараты останутся доступными



Мониторинги показывают: аптеки стремятся предоставлять скидки и предлагают клиентам выгодные дисконтные программы. Потребителей же призывают выбирать лекарства белорусского производства. Зачастую они дешевле зарубежных и при этом ничем не уступают по качеству.