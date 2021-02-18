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Не СOVID, но убивает: в ООН рассказали об опасности грязного воздуха
19.02.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 фев – Sputnik. Загрязнение воздуха и воды становится смертельной проблемой для миллионов человек, констатировали в Организации Объединенных Наций.
Ежегодно из-за болезней, связанных с загрязнением воздуха, преждевременно умирает 6,5 миллиона человек, а из-за плохой воды – еще 1,8 миллиона, большая часть из них – дети. Голод – беда, которая коснулась еще 700 миллионов человек, а бедность – около 1,3 миллиарда, констатировал генсек ООН Антониу Гутерреш.
© REUTERS / Kacper Pempel
Страдают от загрязнения окружающей среды и животные, и растения. Более миллиона видов растений и животных из 8 миллионов, населяющих планету, находятся под угрозой исчезновения.
Гутерреш призвал страны к достижению углеродной нейтральности, то есть ситуации, когда выбросы углекислого газа в атмосферу компенсируются государством за счет углеродно-негативных проектов, при которых углекислый газ из атмосферы поглощается.
"Глобальная коалиция в пользу достижения углеродной нейтральности к 2050 году, если к ней примкнут все страны, города, финансовые учреждения и компании по всему миру, может предотвратить худшие последствия изменения климата", – сказал Гутерреш.
Отдельно генсек ООН отметил позитивные шаги новой администрации США, особенно – возвращение страны к Парижскому соглашению об изменении климата.
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Только от болезней, связанных с загрязнением воздуха, в год на планете умирает больше шести миллионов человек.
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