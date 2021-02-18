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Лукашенко подписал указ об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу и службу в резерве
19.02.2021 10:01 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 18 февраля. Александр Лукашенко 18 февраля подписал указ "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве".
"В целях поддержания боевой готовности Вооруженных сил, других войск и воинских формирований документом предусматривается призвать в феврале—мае на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку, а также на службу в резерве граждан из числа студентов учреждений высшего образования сельскохозяйственного профиля, изъявивших желание пройти такую службу", — сообщила пресс-служба Лукашенко.
Одновременно "предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы и резервистов, выслуживших установленные сроки".
БелаПАН.
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Лукашенко подписал указ об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу и службу в резерве
Минск, 18 февраля. Александр Лукашенко 18 февраля подписал указ "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве". "В целях поддержания...
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