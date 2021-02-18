ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко подписал указ об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу и службу в резерве

19.02.2021 10:01 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 18 февраля. Александр Лукашенко 18 февраля подписал указ "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве".

"В целях поддержания боевой готовности Вооруженных сил, других войск и воинских формирований документом предусматривается призвать в феврале—мае на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку, а также на службу в резерве граждан из числа студентов учреждений высшего образования сельскохозяйственного профиля, изъявивших желание пройти такую службу", — сообщила пресс-служба Лукашенко.

Одновременно "предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы и резервистов, выслуживших установленные сроки".


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 18 февраля. Александр Лукашенко 18 февраля подписал указ "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве". "В целях поддержания...
 
Новости дня
Новости общества
 
Избавиться от снега
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by