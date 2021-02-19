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В Витебск прилетело много снегирей: такого, говорят, не было уже давно
19.02.2021 07:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Снегири появились в областном центре примерно в середине февраля. В это время в Витебской области установились сильные морозы и образовался довольно высокий уровень снега. Вот птицы и прилетели в город, чтобы проще раздобыть корм.
Ярких птиц заметили у кормушек на проспекте Черняховского, а также во время кормежки в поселке Тулово.
На кормушках в областном центре замечают и другие виды птиц. Вот, например, поползень.
Снегирей сейчас много и в других городах Беларуси. Люди активно фотографируют ярких птиц, вспоминая, что так много снегирей не видели с детства. Специалисты объясняют: зима суровая, и птицы прилетели в города.
— Снегирь — обычный вид для Беларуси, ни из какой Сибири они к нам не прилетают, —
Подкармливать снегирей зимой можно и нужно — так больше птиц доживет до весны. Подойдут семечки, насыпанные в закрепленную кормушку.
— Если кормушка висит, болтается — снегири на нее не сядут, — объясняет орнитолог.
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Снегири появились в областном центре примерно в середине февраля. В это время в Витебской области установились сильные морозы и образовался довольно высокий...
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