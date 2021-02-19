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В Витебск прилетело много снегирей: такого, говорят, не было уже давно

19.02.2021 07:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Снегири появились в областном центре примерно в середине февраля. В это время в Витебской области установились сильные морозы и образовался довольно высокий уровень снега. Вот птицы и прилетели в город, чтобы проще раздобыть корм.


Снегири на кормушке, проспект Черняховского. Фото читателей «ННВ»

Ярких птиц заметили у кормушек на проспекте Черняховского, а также во время кормежки в поселке Тулово.


Фото читателей «ННВ»

Снегири кормятся в Тулово. Фото: группа t.me/Vitebsk4People

Снегири кормятся в Тулово. Фото: группа t.me/Vitebsk4People

На кормушках в областном центре замечают и другие виды птиц. Вот, например, поползень.


Поползень на кормушке, проспект Черняховского. Фото читателей «ННВ»

Снегирей сейчас много и в других городах Беларуси. Люди активно фотографируют ярких птиц, вспоминая, что так много снегирей не видели с детства. Специалисты объясняют: зима суровая, и птицы прилетели в города.

—  Снегирь — обычный вид для Беларуси, ни из какой Сибири они к нам не прилетают, — рассказывает TUT.BY орнитолог, директор «Аховы птушак Бацькаўшчыны» Александр Винчевский. — Эти птицы не гнездятся в городах. Летом их можно увидеть в темных еловых лесах, но они прячутся, скрывая свои гнезда. А вот зимой они прилетают в города, потому что здесь больше корма и меньше хищников.

Подкармливать снегирей зимой можно и нужно — так больше птиц доживет до весны. Подойдут семечки, насыпанные в закрепленную кормушку.

— Если кормушка висит, болтается — снегири на нее не сядут, — объясняет орнитолог.

 
 
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Снегири появились в областном центре примерно в середине февраля. В это время в Витебской области установились сильные морозы и образовался довольно высокий...
 
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