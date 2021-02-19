После морозов резко наступит оттепель. Какой будет погода в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

И снова погода чудит: после сильных морозов уже в эти выходные резко наступит оттепель, сообщает pogoda.by. Встречаем плюс на термометре.



Фото: pixabay.com

В субботу ночью температура воздуха −14…16 °C, а днем — уже −7…9 °C. Выглянет солнце, к вечеру ожидается снег.

В воскресенье ночью −6…8 °C, днем оттепель — 0…+2 °C. Без осадков.

Хороших вам выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY .