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После морозов резко наступит оттепель. Какой будет погода в Витебске в выходные
19.02.2021 07:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
И снова погода чудит: после сильных морозов уже в эти выходные резко наступит оттепель,
В субботу ночью температура воздуха −14…16 °C, а днем — уже −7…9 °C. Выглянет солнце, к вечеру ожидается снег.
В воскресенье ночью −6…8 °C, днем оттепель — 0…+2 °C. Без осадков.
Хороших вам выходных, друзья!
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И снова погода чудит: после сильных морозов уже в эти выходные резко наступит оттепель.
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