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После морозов резко наступит оттепель. Какой будет погода в Витебске в выходные

19.02.2021 07:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

И снова погода чудит: после сильных морозов уже в эти выходные резко наступит оттепель, сообщает pogoda.by. Встречаем плюс на термометре.


Фото: pixabay.com

В субботу ночью температура воздуха −14…16 °C, а днем — уже −7…9 °C. Выглянет солнце, к вечеру ожидается снег.

В воскресенье ночью −6…8 °C, днем оттепель — 0…+2 °C. Без осадков.

Хороших вам выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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И снова погода чудит: после сильных морозов уже в эти выходные резко наступит оттепель.
 
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