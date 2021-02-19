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Мокрый снег, солнце и +4°С. Все о погоде в Бресте в выходные

19.02.2021 07:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После февральских морозов в Брест приходит тепло, сообщает pogoda.by.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В субботу будет пасмурно. Утром возможен мокрый снег. Во второй половине дня на город опустится туман. Видимость составит 200−300 метров. Воздух прогреется до +4°С.

В воскресенье будет переменная облачность и туман. Видимость утром составит 500−800 метров, днем — 300−400 метров. Столбик термометра поднимется до +2°С.

Хороших выходных, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

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Теги: Брест
 
 
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