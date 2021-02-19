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«Рядом с Марией просто невозможно быть слабой». Адвокат Колесниковой - о лишении права на работу
19.02.2021 08:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Людмила Казак более 20 лет работает адвокатом. Она была защитником по делу «Белого легиона», отстаивала интересы профсоюзного лидера Игоря Комлика, а летом 2020-го заключила договор с Марией Колесниковой. Тогда еще никто не подозревал, насколько круто развернется репрессивная машина. Первые два адвоката Марии стали фигурантами уголовного дела, третий остался без лицензии, четвертым была Людмила Казак, теперь и ее могут
— Людмила, расскажите, как вы пришли в адвокатуру?
— В 1997 году я окончила юрфак БГУ, обязательного распределения тогда не было, мы сами искали себе работу. У меня не было метаний и терзаний, куда пойти, сразу решила: в адвокатуру. У меня был диплом с отличием, так что через полгода стажировки и сдачи экзамена я получила лицензию. С тех пор работаю адвокатом. Считаю, что вполне реализовала себя в профессии, и счастлива, что более 20 лет оказывала юридическую помощь людям. У меня нет узкой специализации по уголовным делам, гражданские дела я тоже веду и очень люблю, было время, когда к адвокатам часто обращались люди по трудовым спорам, были и семейные дела. Но в последнее время пришлось с головой окунуться в уголовные дела. Если говорить о политических делах, то начинала я еще в 2011-м, после Плошчы-2010. Потом была защитником по
— Были ли у вас сомнения, стоит ли заключать договор с Марией Колесниковой?
— Мария обратилась ко мне в июле 2020 года, когда ничто не предвещало такого бурного развития событий. Мы обсуждали с ней разные варианты оказания юридической помощи, но не предполагали на тот момент, что дойдет до
— Но вы же видели, что адвокаты Марии Салей и Знак стали фигурантами уголовного дела, были задержаны и помещены в СИЗО. Вы как юрист понимали, что и на вас могут оказать давление?
— Понимала, но отгоняла от себя эти мысли. Максим и Илья все-таки были с ней в гуще политических событий, я никакого отношения к этому не имела. Я действовала исключительно в рамках уголовного дела, принципиально выполняла свои обязанности. Но к сожалению, 24 сентября меня
— Расскажите о своем задержании.
— Ко мне подбежали трое мужчин в масках, молниеносно, никто не представлялся и не говорил, за что меня задерживают, водворили меня в автомобиль без опознавательных знаков. Сидя в машине, я пыталась выяснить, что происходит. Это вообще не было похоже на законное задержание. Дальше меня привезли в Центральное РУВД, где я пробыла примерно с 14.30 до 21 часа. Все это время я требовала вызвать мне защитника, давала номера телефонов, просила позвонить моим близким и самое главное — уведомить руководство коллегии и суд Фрунзенского района, куда я должна была явиться на заседание по уголовному делу. Меня разыскивал суд, потому что я бесследно исчезла. Выяснилось, что мой супруг и адвокаты стояли у здания РУВД, спрашивали, у вас ли Людмила Казак, им отвечали: «Нет». То есть сотрудники сотрудники Центрального РУВД, достоверно зная, что я нахожусь у них, тщательно скрывали это. Подключилось руководство Белорусской республиканской коллегии адвокатов, и ближе к концу дня коллегам и родным стало известно, где я нахожусь. Я за это время написала километры жалоб. Даже попала в кабинет начальника РУВД, тоже передала ему жалобу, в ответ он сказал своим сотрудникам: «Выведите ее отсюда». В итоге все мои жалобы бесследно исчезли, я и по этому поводу жаловалась — в прокуратуру, но получила банальные отписки. Ночь я провела в ИВС на Окрестина. На следующий день меня
— У вас трое детей. Я так понимаю, что именно благодаря этому вам дали штраф, а не арест?
— Я тоже склоняюсь к такому выводу. Если бы не несовершеннолетние дети, судья Руденко точно подверг бы меня административному аресту.
— Какой эффект произвело ваше задержание на адвокатов?
— Адвокатское сообщество всколыхнулось, было жуткое негодование. Подключилось руководство Белорусской республиканской коллегии адвокатов, на судебный процесс пришло порядка 50 коллег. Конечно, я чувствовала поддержку. Мое дело показало, что любого можно вот так схватить на улице, удерживать непонятно где, судить, а теперь за это еще и лишить права на профессию. Руководство коллегии обратилось в МВД, параллельно со мной, но пришел ответ, что никаких нарушений со стороны сотрудников милиции не установлено. Я и этот документ пыталась обжаловать, но безрезультатно. Само судебное постановление я тоже обжаловала, в настоящее время жалоба находится на рассмотрении в Верховном суде, ответ на нее я пока не получила. По итогу я более суток провела в РУВД и потом в изоляторе, получила штраф, коллегия вынесла дисциплинарное взыскание в виде замечания, а теперь Минюст уведомил меня о намерении прекратить действие моей адвокатской лицензии «за совершение проступка, несовместимого со званием адвоката, выразившегося в совершении административного правонарушения по ст. 23.4 КоАП» (Неповиновение законному распоряжению сотрудника милиции. — Прим. TUT.BY).
— С одной стороны, коллегия по факту вашего задержания обращается в МВД, с другой стороны, эта же коллегия вас дисциплинарно наказывает. Не могу понять, в чем логика.
— Дисциплинарная комиссия приняла решение объявить мне замечание по факту вступившего в силу постановления суда. Я получила в итоге минимальное взыскание.
— Если вы уже получили замечание и штраф, зачем еще сверху наказывать лишением лицензии?
— Я пояснить этого не могу. Выходит, у меня такая многослойная ответственность за то, что произошло вообще не по моей вине. Решение по поводу лицензии 19 февраля будет принимать Квалификационная комиссия, в ее состав, согласно
— После того как вас задержали и судили, вы не хотели отказаться защищать Колесникову?
— У меня никогда не было такой мысли, потому что Мария действительно исключительная личность. Для меня было неприемлемо включать мелочные механизмы защиты себя лично. Защищая такую сильную женщину, невозможно допустить слабость. У меня не было ни тени сомнения, что я буду осуществлять ее защиту. Решающую роль в дальнейших событиях, я думаю, сыграло то, что мы хотели доказать: в отношении Марии совершен ряд преступлений. Ни я, ни Колесникова не собирались останавливаться.
— По письмам, которые доходят от Марии на волю, создается впечатление, что она человек со стальным стержнем. Находясь в таких сложных условиях, она находит силы поддерживать людей на воле.
— Это действительно стальной характер. И те, кто находится рядом с ней, не могут позволить себе быть хуже и слабее. Мария не обращает внимания на препоны, с которыми сталкивается, с пользой проводит время при любых обстоятельствах. Она сама о себе говорит: «Нет ни секунды свободного времени». Ей банально некогда думать, что находится в чрезмерно стесненных условиях. У нее бесконечный марафон задач — самообразование, чтение, ответы на письма, которые не доходят, но она все равно пишет, пусть в пустоту, когда-то они дойдут адресатам, спорт, отстаивание своих прав. Она себя в обиду не дает, везде борется.
— Как следователи, сотрудники СИЗО реагируют на смелость Марии и на то, что она отстаивает каждый сантиметр своих прав?
— Отношение к ней корректное и уважительное и со стороны следователей, и со стороны сотрудников СИЗО как в Жодино, так и сейчас на Володарского. Ни один из сотрудников не позволил себе сказать грубого слова в ее сторону. Думаю, ее действительно уважают, я же давно работаю адвокатом, видела разное отношение. Мария очень искренний и вместе с тем уверенный человек, так она себя поставила.
— Как она восприняла новость, что может остаться без защитника?
— Мария воспринимает это как очередную попытку надавить на нее лично, поскольку прослеживается недвусмысленная тенденция — преследованию подвергается уже четвертый ее адвокат: Салей и Знак — фигуранты уголовного дела, Александр Пыльченко лишен лицензии, право на работу хотят теперь забрать и у меня. Конечно, адвокат, который останется, или те, кто мог бы осуществлять ее защиту, будут думать, что находятся под ударом. Я не припомню в истории Беларуси другого такого случая.
— Как ваши коллеги воспринимают такой сигнал о возможном лишении права на работу?
— Конечно, все понимают, что можно лишиться лицензии на ровном месте, от этого никто не застрахован, участвуя в политических процессах.
— 2020-й год прошел под знаком правового дефолта, сейчас мы видим продолжение этой политики. Что вам давало силы как адвокату не останавливаться, писать жалобы, добиваться исполнения закона по делу Колесниковой?
— Я даже не задумывалась, что за это могут последовать такие неприятности. Просто выполняла свою работу, а задач очень много. И я не могу не реагировать на нарушение прав Колесниковой и других своих клиентов, потому что это просто непрофессионально, и это гораздо хуже того, что со мной может произойти в ближайшем будущем.
— Вы же защищаете не только Марию. Можете назвать, сколько еще человек могут остаться без защитника?
— В настоящее время я защищаю не менее семи фигурантов по уголовным делам, и не только политическим. Я всегда старалась максимально помочь клиентам. И для меня очень важно, что моя совесть чиста, я могу с достоинством смотреть людям в глаза. Я не сделала ничего, за что меня можно подвергать таким негативным последствиям.
— Если комиссия примет решение прекратить вашу лицензию, у вас есть план Б, где вы будете работать?
— Прекращение лицензии по дискредитирующим обстоятельствам можно оценивать как волчий билет: ни в нотариат, ни в госорганы устроиться невозможно. Деятельность адвоката довольно специфичная, не везде с ходу применишь знания и умения, адвокатам по хозяйственным спорам проще. Пока мне сложно представить, где я найду себе применение, больше 20 лет я отдала адвокатуре, любимому делу. Надеюсь, что у меня и дальше получится быть полезной людям.
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Людмила Казак более 20 лет работает адвокатом. Теперь и ее могут лишить права на профессию.
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