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Пасмурно, скользко, тепло. Какой будет погода в Гродно в эти выходные

19.02.2021 08:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выходные жителей Гродно ждет потепление. Уже в субботу будет плюсовая температура, обещает pogoda.by.


Фото: @astraerrantia, instagram.com

В ночь на субботу еще зима — до -6°C, но днем потеплеет уже до 0…+2°C.

К утру воскресенья в город снова придет легкий морозец — около -4°C — осторожно, может быть скользко! — а днем температура снова поднимется уже до +2°C.

Все выходные в Гродно будет пасмурно и туманно, но пусть это не помешает вам провести их счастливо!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
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