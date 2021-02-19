Пасмурно, скользко, тепло. Какой будет погода в Гродно в эти выходные

Источник материала: Tut.by

В выходные жителей Гродно ждет потепление. Уже в субботу будет плюсовая температура, обещает pogoda.by.



Фото: @astraerrantia, instagram.com

В ночь на субботу еще зима — до -6°C, но днем потеплеет уже до 0…+2°C.

К утру воскресенья в город снова придет легкий морозец — около -4°C — осторожно, может быть скользко! — а днем температура снова поднимется уже до +2°C.

Все выходные в Гродно будет пасмурно и туманно, но пусть это не помешает вам провести их счастливо!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY .