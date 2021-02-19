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Пасмурно, скользко, тепло. Какой будет погода в Гродно в эти выходные
19.02.2021 08:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные жителей Гродно ждет потепление. Уже в субботу будет плюсовая температура,
В ночь на субботу еще зима — до -6°C, но днем потеплеет уже до 0…+2°C.
К утру воскресенья в город снова придет легкий морозец — около -4°C — осторожно, может быть скользко! — а днем температура снова поднимется уже до +2°C.
Все выходные в Гродно будет пасмурно и туманно, но пусть это не помешает вам провести их счастливо!
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В выходные жителей Гродно ждет потепление.
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