Снег, туман, резкое потепление. Какая погода ждет могилевчан в выходные

Источник материала: Tut.by

В выходные могилевчан ждет потепление. Будет даже плюсовая температура, обещает pogoda.by.



Фото: pixabay.com

В субботу все еще зима: утром −15…17°C, туман, днем уже −5…7°C, пойдет снег.

Правда, в воскресенье он уже начнет таять: утром в Могилеве еще будет легкий «минус» — −1…3°C, а днем температура поднимется уже до +2°C, будет пасмурно, туманно.

Хороших выходных, друзья!

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