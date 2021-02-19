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Снег, туман, резкое потепление. Какая погода ждет могилевчан в выходные
19.02.2021 08:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные могилевчан ждет потепление. Будет даже плюсовая температура,
В субботу все еще зима: утром −15…17°C, туман, днем уже −5…7°C, пойдет снег.
Правда, в воскресенье он уже начнет таять: утром в Могилеве еще будет легкий «минус» — −1…3°C, а днем температура поднимется уже до +2°C, будет пасмурно, туманно.
Хороших выходных, друзья!
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В выходные могилевчан ждет потепление.
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