От -15°C до плюс двух. Какой будет погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

В выходные гомельчан ждет потепление. Будет даже плюсовая температура, обещает pogoda.by.



Фото: pixabay.com

В субботу все еще зима: утром -15°C, днем -5°C и снег.

В воскресенье утром уже ноль, а днем — +2°C.

Хороших выходных, друзья!

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