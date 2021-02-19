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От -15°C до плюс двух. Какой будет погода в Гомеле в выходные
19.02.2021 08:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные гомельчан ждет потепление. Будет даже плюсовая температура,
В субботу все еще зима: утром -15°C, днем -5°C и снег.
В воскресенье утром уже ноль, а днем — +2°C.
Хороших выходных, друзья!
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В ближайшие дни февраль сменит гнев на милость.
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