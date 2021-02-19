ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Автобус в Могилеве не остановился на остановке: пассажир пошел в суд - и отсудил компенсацию

19.02.2021 08:23 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Инцидент произошел 3 июня 2020 года. В 23 часа на остановке «Троицкая набережная» Могилева Александр Хамратов ждал городского автобуса № 24. И этот автобус на самом деле ехал по расписанию — но не остановился, чтобы забрать пассажира. Других людей, кроме Александра, на остановке не было. Александр решил бороться за свои права, рассказывает Белсат.


Водителя автобуса депремировали после жалобы Александра в автопарк. Но перед мужчиной не извинились за инцидент, не предложили компенсировать моральный ущерб. И пассажир пошел в суд. Такие гражданские иски, по мнению Александра, должны способствовать повышению качества услуг.

В суде водитель автобуса объяснял, что не остановился, потому что «человек никуда не хотел ехать, он стоял с мобильным телефоном».

Представитель «Могилевоблавтотранса» сообщил: «Водитель автобуса не увидел в действиях человека на остановке явных намерений совершить поездку и в связи с этим не остановился. Намерения на неосуществление услуг у водителя не было».

«Я что, должен был бросаться под колеса, чтобы автобус остановился? — спросил Александр. — Я стоял на остановке, этого уже должно быть достаточно».


Тот самый автобус, который проехал мимо. Фото: Белсат

Юрист предприятия говорила о том, что факт морального вреда не может быть подтвержден, так как Александр мог уехать другими видами транспорта.

17 февраля суд Октябрьского района Могилева постановил взыскать с «Могилевоблавтотранса» в пользу могилевчанина Александра Хамратова 50 рублей компенсации морального вреда.

Решение не вступило в силу, его можно обжаловать.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такие гражданские иски, по мнению Александра, должны способствовать повышению качества услуг.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Витебск прилетело много снегирей: такого, говорят, не было уже давно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by