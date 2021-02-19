Автобус в Могилеве не остановился на остановке: пассажир пошел в суд - и отсудил компенсацию

Источник материала: Tut.by

Инцидент произошел 3 июня 2020 года. В 23 часа на остановке «Троицкая набережная» Могилева Александр Хамратов ждал городского автобуса № 24. И этот автобус на самом деле ехал по расписанию — но не остановился, чтобы забрать пассажира. Других людей, кроме Александра, на остановке не было. Александр решил бороться за свои права, рассказывает Белсат.





Водителя автобуса депремировали после жалобы Александра в автопарк. Но перед мужчиной не извинились за инцидент, не предложили компенсировать моральный ущерб. И пассажир пошел в суд. Такие гражданские иски, по мнению Александра, должны способствовать повышению качества услуг.

В суде водитель автобуса объяснял, что не остановился, потому что «человек никуда не хотел ехать, он стоял с мобильным телефоном».

Представитель «Могилевоблавтотранса» сообщил: «Водитель автобуса не увидел в действиях человека на остановке явных намерений совершить поездку и в связи с этим не остановился. Намерения на неосуществление услуг у водителя не было».

«Я что, должен был бросаться под колеса, чтобы автобус остановился? — спросил Александр. — Я стоял на остановке, этого уже должно быть достаточно».



Тот самый автобус, который проехал мимо. Фото: Белсат

Юрист предприятия говорила о том, что факт морального вреда не может быть подтвержден, так как Александр мог уехать другими видами транспорта.

17 февраля суд Октябрьского района Могилева постановил взыскать с «Могилевоблавтотранса» в пользу могилевчанина Александра Хамратова 50 рублей компенсации морального вреда.

Решение не вступило в силу, его можно обжаловать.