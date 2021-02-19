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Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков недвижимости Минска сократился
19.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков недвижимости Минска существенно сократился до минимального значения за последние 3 года. Сегодня разница в стоимости квадрата на вторичке и в новостройках составляет всего 2 доллара.
За неделю новые квартиры подорожали
По подсчетам специалистов недвижимого рынка, жилье на первичке прибавило в цене 0,2 %, в итоге 1 320 долларов стоит квадратный метр в новых домах Минска. А стоимость квадратного метра на вторичке столицы, напротив, просела на 0,8 % - 1 322 доллара его цена сегодня.
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Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков недвижимости Минска существенно сократился до минимального значения за последние 3 года. Сегодня...
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