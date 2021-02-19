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Украина все глубже погружается в кризис - отмечают киевские политики
19.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
"Почему и кто виноват?" - задаются они вопросомОказалось, что причина катастрофы - так называемый геополитический выбор: партнеры Украины словно бы нарочно вели страну к пропасти.
Алексей Дорошенко, экономический и политический эксперт: "Почему я имею большую обиду на наших западных партнеров? Ровно потому, что когда мы начали ремонт нашей страны в 2014 году по западным стандартам, оказалось, что мы выбрали абсолютно неправильную стратегию. И теперь мы оказались абсолютно у разбитого корыта: дом разрушен, стен нет, крыша завалилась. Нам говорят: вы виноваты, вы неправильно сделали. Извините, кто нам дал все рекомендации по стратегическому управлению страной? Наши западные партнеры".
Е. Лукаш:
Е. Шевченко:
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"Почему и кто виноват?" - задаются они вопросом Оказалось, что причина катастрофы - так называемый геополитический выбор: партнеры Украины словно бы нарочно...
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