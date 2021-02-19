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Украина все глубже погружается в кризис - отмечают киевские политики

19.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Почему и кто виноват?"  - задаются они вопросом

Оказалось, что причина катастрофы - так называемый  геополитический выбор: партнеры Украины  словно бы нарочно вели страну  к пропасти.

Алексей Дорошенко, экономический и политический эксперт: "Почему я имею большую обиду на наших западных партнеров? Ровно потому, что когда мы начали ремонт нашей страны в 2014 году по западным стандартам, оказалось, что мы выбрали абсолютно неправильную стратегию. И теперь мы оказались абсолютно у разбитого корыта:  дом разрушен, стен нет, крыша завалилась. Нам говорят: вы виноваты, вы неправильно сделали. Извините, кто нам дал все рекомендации по стратегическому управлению страной? Наши западные партнеры". 
  

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"Почему и кто виноват?"  - задаются они вопросом Оказалось, что причина катастрофы - так называемый  геополитический выбор: партнеры Украины  словно бы нарочно...
 
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