Источник материала: БT

Вместе с увеличением мелких ДТП в ГАИ фиксируют и серьезные аварии с печальным исходом

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как обезопасить себя на заснеженной дороге - сегодня в итоговом выпуске программы "Зона Х" Сохраняются морозы и в Беларуси, правда, нас этим не удивить, однако дорожная обстановка требует особого внимания. Вместе с увеличением мелких ДТП в ГАИ...

Сохраняются морозы и в Беларуси, правда, нас этим не удивить, однако дорожная обстановка требует особого внимания.В Госавтоинспекции отмечают,. Так, в прошлом году произошло 236 таких происшествий, в которых погибли люди. Среди основных причин - невнимательность водителей. Кроме того, зачастую автолюбители не учитывают дорожную обстановку, тем более в зимних условиях: неправильный выбор скорости, резкие маневры и рискованный обгон. Все эти моменты и приводят к печальным последствиям.Как обезопасить себя на заснеженной дороге? И на что обратить особое внимание водителям зимой? А также как вести себя в сложной ситуации? Смотрите в итоговом выпускесегодня вна