ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как обезопасить себя на заснеженной дороге - сегодня в итоговом выпуске программы "Зона Х"

19.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сохраняются морозы и в Беларуси, правда, нас этим  не удивить,  однако  дорожная обстановка требует особого внимания.

Вместе с увеличением мелких ДТП в ГАИ фиксируют и серьезные аварии с печальным исходом

В Госавтоинспекции отмечают, что лобовые ДТП - самая серьезная категория. Так, в прошлом году  произошло 236 таких происшествий, в которых погибли люди. Среди основных причин - невнимательность водителей. Кроме того, зачастую автолюбители не учитывают дорожную обстановку, тем более в зимних условиях: неправильный выбор скорости, резкие маневры и рискованный обгон. Все эти моменты и приводят к печальным последствиям. 

Станислав Соловей, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси: "За нарушение правил обгона либо за выезд на встречную полосу движения в тех местах, где это запрещено, предусмотрена административная ответственность и штраф до 10 базовых величин с лишением права управления транспортным средством сроком до 1 года или без лишения. Но, конечно же, не это должно дисциплинировать водителей, а те возможные последствия, которые могут наступить в случае, если водитель пренебрегает правилами дорожного движения".

Как обезопасить себя на заснеженной дороге? И на что обратить особое внимание водителям зимой? А также  как вести себя в сложной ситуации? Смотрите в итоговом выпуске программы  "Зона Х"сегодня в 18:15 на "Беларусь 1".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сохраняются морозы и в Беларуси, правда, нас этим  не удивить,  однако  дорожная обстановка требует особого внимания. Вместе с увеличением мелких ДТП в ГАИ...
 
Новости дня
Новости общества
 
В. Кацман: Я впечатлен тем, как Президент Беларуси реагировал на проблемы с ценами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by