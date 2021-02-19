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Как обезопасить себя на заснеженной дороге - сегодня в итоговом выпуске программы "Зона Х"
19.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСохраняются морозы и в Беларуси, правда, нас этим не удивить, однако дорожная обстановка требует особого внимания.
Вместе с увеличением мелких ДТП в ГАИ фиксируют и серьезные аварии с печальным исходомВ Госавтоинспекции отмечают,
Станислав Соловей, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси: "За нарушение правил обгона либо за выезд на встречную полосу движения в тех местах, где это запрещено, предусмотрена административная ответственность и штраф до 10 базовых величин с лишением права управления транспортным средством сроком до 1 года или без лишения. Но, конечно же, не это должно дисциплинировать водителей, а те возможные последствия, которые могут наступить в случае, если водитель пренебрегает правилами дорожного движения".
Как обезопасить себя на заснеженной дороге? И на что обратить особое внимание водителям зимой? А также как вести себя в сложной ситуации? Смотрите в итоговом выпуске
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Сохраняются морозы и в Беларуси, правда, нас этим не удивить, однако дорожная обстановка требует особого внимания. Вместе с увеличением мелких ДТП в ГАИ...
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