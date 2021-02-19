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В. Кацман: Я впечатлен тем, как Президент Беларуси реагировал на проблемы с ценами

19.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Одной из самых обсуждаемых тем остается Всебелорусское народное собрание. За ходом форума следили и зарубежные эксперты. По словам заслуженного украинского журналиста Владимира Кацмана, Беларусь выбрала правильный путь к независимому государству. 

 Владимир Кацман, политический эксперт, заслуженный журналист Украины: "Я впечатлен тем, как реагировал Президент Беларуси на проблемы с ценами на лекарства в аптеках. Это очень важная тема, очень острая для нас тема. У нас пенсионеры, получающие минимальную пенсию в размере 60-70 евро,  очень озабочены ростом цен на лекарства. При этом нам запрещаются, например,  многие российские лекарства. Очень многие российские лекарства, вакцины запрещены у нас законодательно, предлагаемые европейские и американские заменители, к моему большому сожалению, стоят намного дороже и дороже обходятся нашим пенсионерам. Вот по каким мелочам большая зависть посещает нас с точки зрения развития вашего государства".

Мнение. Владимир Кацман.

В. Кацман: Диалог такого формата между властью и народом - один из признаков независимого государства

В. Кацман: Беларусь - положительный пример самостоятельного развития страны
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Одной из самых обсуждаемых тем остается Всебелорусское народное собрание. За ходом форума следили и зарубежные эксперты. По словам заслуженного украинского...
 
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