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В. Кацман: Я впечатлен тем, как Президент Беларуси реагировал на проблемы с ценами
19.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОдной из самых обсуждаемых тем остается
Владимир Кацман, политический эксперт, заслуженный журналист Украины: "Я впечатлен тем, как реагировал Президент Беларуси на проблемы с ценами на лекарства в аптеках. Это очень важная тема, очень острая для нас тема. У нас пенсионеры, получающие минимальную пенсию в размере 60-70 евро, очень озабочены ростом цен на лекарства. При этом нам запрещаются, например, многие российские лекарства. Очень многие российские лекарства, вакцины запрещены у нас законодательно, предлагаемые европейские и американские заменители, к моему большому сожалению, стоят намного дороже и дороже обходятся нашим пенсионерам. Вот по каким мелочам большая зависть посещает нас с точки зрения развития вашего государства".
Мнение. Владимир Кацман.В. Кацман:
В. Кацман:
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