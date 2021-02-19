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Лучшие спасатели со всей Беларуси соревнуются на севере страны

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Республиканские соревнования по многоборью среди спасателей Лучшие спасатели со всей Беларуси соревнуются на севере страны Турнир по многоборью объединил девять команд. На дистанции десятки сложнейших этапов:...

Турнир по многоборью объединил девять команд. На дистанции десятки сложнейших этапов: ориентирование на местности, поиск пострадавшего, помощь человеку на автомобильном мосту, переправка через карьер. Испытания проходят круглые сутки. Все задания связаны с решением профессиональных задач спасателей. В соревнованиях задействовали инженерную, спецтехнику, а также авиацию.Команды преодолеют более 60 километров пешком. Усложняют задачу погодные условия: снегопад и устойчивый минус.