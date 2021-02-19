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Республиканские соревнования по многоборью среди спасателей

19.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Лучшие спасатели со всей Беларуси соревнуются на севере страны

Турнир по многоборью  объединил девять команд. На дистанции  десятки сложнейших этапов: ориентирование на местности, поиск пострадавшего, помощь человеку на автомобильном мосту, переправка через карьер. Испытания проходят круглые сутки. Все задания  связаны с решением профессиональных задач спасателей. В соревнованиях задействовали  инженерную, спецтехнику, а также авиацию.

Сергей Новик,  начальник управления МЧС Беларуси:"Организаторы соревнований постарались сделать максимально сложные этапы. Здесь настоящая школа выживания. Каждый здесь должен показать то, к чему готовился целый год".

Команды преодолеют более 60 километров пешком. Усложняют задачу погодные условия: снегопад и устойчивый минус.

 
 
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Лучшие спасатели со всей Беларуси соревнуются на севере страны Турнир по многоборью  объединил девять команд. На дистанции  десятки сложнейших этапов:...
 
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