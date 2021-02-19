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Работу с обращениями граждан продолжают руководители госорганов
19.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня проблемы белорусов будет решать министр промышленности Петр Пархомчик. Личный прием граждан пройдет по предварительной записи с 10 утра. Завтра по традиции на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов.
В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит председатель Совета депутатов Наталья Якубицкая, в столичной мэрии - заместитель председателя Артем Цуран.
18 февраля
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Сегодня проблемы белорусов будет решать министр промышленности Петр Пархомчик. Личный прием граждан пройдет по предварительной записи с 10 утра. Завтра по...
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