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Работу с обращениями граждан продолжают руководители госорганов

19.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня проблемы белорусов  будет решать  министр промышленности  Петр Пархомчик. Личный прием граждан пройдет по предварительной записи с 10 утра. Завтра  по традиции  на связь выйдут  заместители председателей областных, городских и районных исполкомов.

Работу с обращениями граждан продолжают руководители госорганов

В Минском облисполкоме  на вопросы граждан ответит  председатель Совета депутатов  Наталья Якубицкая, в столичной мэрии  - заместитель председателя  Артем Цуран.

18 февраля Анатолий Линевич провел выездной прием

 
 
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Сегодня проблемы белорусов  будет решать  министр промышленности  Петр Пархомчик. Личный прием граждан пройдет по предварительной записи с 10 утра. Завтра  по...
 
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