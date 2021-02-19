Источник материала: БT

Сегодня проблемы белорусов будет решать министр промышленности Петр Пархомчик. Личный прием граждан пройдет по предварительной записи с 10 утра. Завтра по традиции на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов.















В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит председатель Совета депутатов Наталья Якубицкая, в столичной мэрии - заместитель председателя Артем Цуран.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Работу с обращениями граждан продолжают руководители госорганов Сегодня проблемы белорусов будет решать министр промышленности Петр Пархомчик. Личный прием граждан пройдет по предварительной записи с 10 утра. Завтра по...

18 февраля