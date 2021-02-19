Громкие суды, санкции США и Великобритании. Что происходит в Беларуси 19 февраля

Источник материала: Tut.by

Сегодня начался суд над нашей коллегой, журналисткой Катериной Борисевич, и врачом БСМП Артемом Сорокиным. Также продолжится суд по делу Белгазпромбанка и Виктора Бабарико. США ввели санкции против судей, прокуроров, силовиков и работников вузов, а Великобритания обновила санкционный список в отношении белорусских чиновников. Рассказываем о том, что происходит в Беларуси 19 февраля.



