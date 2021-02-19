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Громкие суды, санкции США и Великобритании. Что происходит в Беларуси 19 февраля

19.02.2021 10:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня начался суд над нашей коллегой, журналисткой Катериной Борисевич, и врачом БСМП Артемом Сорокиным. Также продолжится суд по делу Белгазпромбанка и Виктора Бабарико. США ввели санкции против судей, прокуроров, силовиков и работников вузов, а Великобритания обновила санкционный список в отношении белорусских чиновников. Рассказываем о том, что происходит в Беларуси 19 февраля.


 
 
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Сегодня начался суд над нашей коллегой, журналисткой Катериной Борисевич, и врачом БСМП Артемом Сорокиным. Также продолжится суд по делу Белгазпромбанка и Виктора...
 
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