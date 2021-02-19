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В Минске начинается суд над журналисткой Борисевич и врачом Сорокиным
19.02.2021 10:55 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В Минске 19 февраля начался суд над врачом Артемом Сорокиным и журналисткой Екатериной Борисевич. Именно благодаря им люди узнали правду об убийстве Романа Бондаренко.
Врача БСМП и журналистку TUT.BY задержали три месяца назад, в ноябре, возбудив против них уголовное дело. Генпрокуратура полагает, что они разгласили медицинскую тайну, рассказов правду об убийстве Романа Бондаренко: в статье Борисевич были проведены переданные ей Сорокиным данные о том, что Роман Бондаренко, убитый на «Площади Перемен» неизвестными людьми в штатском, был трезв. Официальные власти же неоднократно пытались перевести дело на рельсы пьяного дебоша.
Дело рассматривает суд Московского района Минска. Врачу и журналисту грозит до трех лет лишения свободы. На суд пришла мать убитого Бондаренко Елена.
«Конечно, я рассчитываю попасть на судебное заседание, поэтому я здесь. Я считаю, Катерина и доктор Сорокин ничего не нарушили, разрешение было мною дано. Как человек оптимистичный, я надеюсь, что справедливость восторжествует. Хотя, как показывает судебная практика, и даже последних дней, справедливости нет», — сказала она
31-летний
В Следственном комитете заявили, что погибший Роман Бондаренко прибыл к медикам «с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения». Об этом позже
Информацию журналистке tut.by Екатерине Борисевич предоставил врач БСМП Артем Сорокин. В отношении Сорокина Генпрокуратура тут же
Инициатива BYPOL в конце января
18 февраля Генеральная прокуратура
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В Минске 19 февраля начался суд над врачом Артемом Сорокиным и журналисткой Екатериной Борисевич. Именно благодаря им люди узнали правду об убийстве Романа...
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