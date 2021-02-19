В Минске начинается суд над журналисткой Борисевич и врачом Сорокиным

В Минске 19 февраля начался суд над врачом Артемом Сорокиным и журналисткой Екатериной Борисевич. Именно благодаря им люди узнали правду об убийстве Романа Бондаренко.

Врача БСМП и журналистку TUT.BY задержали три месяца назад, в ноябре, возбудив против них уголовное дело. Генпрокуратура полагает, что они разгласили медицинскую тайну, рассказов правду об убийстве Романа Бондаренко: в статье Борисевич были проведены переданные ей Сорокиным данные о том, что Роман Бондаренко, убитый на «Площади Перемен» неизвестными людьми в штатском, был трезв. Официальные власти же неоднократно пытались перевести дело на рельсы пьяного дебоша.

Дело рассматривает суд Московского района Минска. Врачу и журналисту грозит до трех лет лишения свободы. На суд пришла мать убитого Бондаренко Елена.

«Конечно, я рассчитываю попасть на судебное заседание, поэтому я здесь. Я считаю, Катерина и доктор Сорокин ничего не нарушили, разрешение было мною дано. Как человек оптимистичный, я надеюсь, что справедливость восторжествует. Хотя, как показывает судебная практика, и даже последних дней, справедливости нет», — сказала она tut.by .

31-летний Роман Бондаренко вечером 11 ноября вышел в свой двор, который назвали "Площадью Перемен", когда туда приехали на бусе неизвестные в масках. Они начали снимать с забора бело-красно-белые ленточки. Завязалась потасовка. Очевидцы говорят, что Романа с силой оттолкнули, он ударился головой. Потом неизвестные увезли его на микроавтобусе, а через полтора часа избитого доставили в больницу скорой медицинской помощи с отеком мозга в состоянии комы. Врачи провели операцию, молодой человек находился в критическом состоянии до вечера четверга. Вечером, не приходя в сознание, он умер. В Следственном комитете заявили, что погибший Роман Бондаренко прибыл к медикам «с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения». Об этом позже сказал и Александр Лукашенко. Однако врачи больницы скорой помощи опровергли заявление СК. Документ с нулевыми результатами по алкоголю предоставила и мать погибшего. Информацию журналистке tut.by Екатерине Борисевич предоставил врач БСМП Артем Сорокин. В отношении Сорокина Генпрокуратура тут же возбудила уголовное дело - за разглашение врачебной тайны. 19 ноября вечером появилась информация, что журналист tut.by Катерина Борисевич задержана . Инициатива BYPOL в конце января опубликовала предварительное расследование, уточнив полный список причастных к убийству Романа Бондаренко лиц. Также опубликованы записи разговоров милиционеров с медиками, подтверждающие, что Бондаренко был трезв.