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Политзаключенный Михаил Жемчужный освобожден после шести с половиной лет колонии строгого режима

19.02.2021 11:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правозащитник и политзаключенный Михаил Жемчужный освобожден из исправительной колонии утром 19 февраля после отбытия наказания. Его сопроводили на электричку по маршруту Горки — Орша.


Михаил Жемчужный. Фото: svaboda.org

65-летний Михаил Жемчужный — бывший доцент Витебского государственного технологического университета, кандидат технических наук, автор нескольких научных монографий и разработок, изобретатель. Первым в Беларуси зарегистрировал самодельный автомобиль на альтернативном топливе. Участвовал в деятельности правозащитной организации «Платформа», которая занималась проблемой соблюдения прав человека в местах лишения свободы. После ликвидации «Платформы» стал соучредителем новой организации — «Платформ инновейшн».

Жемчужный был задержан в 2014 году. В июле 2015-го Витебский областной суд признал его виновным в подстрекательстве к умышленному разглашению сведений, составляющих служебную тайну, незаконном приобретении и сбыте специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, и даче взятки. Жемчужного приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда, рассмотрев в октябре того же года кассационную жалобу на приговор, назначила ему более строгое наказание — шесть с половиной лет лишения свободы.

Белорусские правозащитные организации признали Жемчужного политическим заключенным. Они считают, что тюремный срок он получил за правозащитную деятельность.

 
 
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65-летний Михаил Жемчужный - бывший доцент Витебского государственного технологического университета, кандидат технических наук, автор нескольких научных...
 
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