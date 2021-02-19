«Не закрашу». Витебский предприниматель провел семь суток в ИВС за рисунок БЧБ-флага на балконе

Источник материала: Tut.by

Витебский предприниматель Владимир Пунько провел 7 суток в ИВС за рисунок БЧБ-флага на своем балконе. Суд решил, что это несанкционированный пикет, и признал его виновным по ч. 3 ст. 23.34 КоАП. Владимир рассказал TUT.BY, что закрашивать стилизованное изображение символики — с красной волной посередине — не собирается: «Считаю, что не нарушаю никаких законов».



Фото: «Віцебская вясна»

Владимир Пунько говорит, что нарисовал флаг на балконе еще в августе. Протокол за этот рисунок на него составили в октябре — по статье 21.14 КоАП (Нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов). Дело должны были рассмотреть на комиссии в администрации района. Однако ЖЭУ не увидело в этом никаких нарушений, и дело прекратили по истечении срока давности.

Однако 15 января к Владимиру Пунько снова пришла милиция.

— Сотрудник Октябрьского РОВД вел себя довольно мягко, даже сказал, мол, если закрасишь флаг на балконе, протокола не будет. Я отказался. Потом пришел его начальник, начал кричать, что я нарушаю законодательство, и велел составлять протокол.

Мужчину забрали в ИВС. Там же состоялся суд. Судья Инна Грабовская наказала его 7 сутками ареста по ч. 3 ст. 23.34 КоАП. Осенью прошлого года Владимир два раза получал по этой статье «сутки» — в общей сложности 17.

— Я объяснял судье, что рисунок на балконе — не флаг, просто это красиво. Спросил у нее, какую конкретно норму законодательства я нарушил. Судья задумалась, помолчала и ответила: «Суду вопросов не задают», — говорит Владимир Пунько. — Рисунок на балконе я закрашивать не собираюсь.

Напомним, жителя деревни Алеща Полоцкого района Анатолия Коханчика, которого осудили на 7 суток ареста за то, что он покрасил свой частный дом в цвета БЧБ-флага, уволили с работы. Мужчина 38 лет отработал на железной дороге. Суд также обвинил Коханчика в незаконном пикетировании и осудил на 7 суток ареста. Анатолий сообщил TUT.BY, что милиция просила его закрасить БЧБ-флаг на доме. Он отказался.