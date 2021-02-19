Житель Добрушского района шел в российскую деревню к матери и заблудился - спасали сотрудники МЧС на снегоходе

Источник материала: Tut.by

В Добрушском районе мужчина шел в гости к матери и потерялся в поле между Беларусью и Россией. Подробности рассказали в МЧС.

Вечером 18 февраля в службу спасения позвонил мужчина и сообщил, что пешком отправился из деревни Красный Партизан Добрушского района к своей матери, которая проживает в российской деревне Азаричи, и заблудился.

К предполагаемому месту нахождения мужчины выехали сотрудники МЧС и пограничники. Около десяти вечера потерявшегося нашли. Однако после трех часов скитаний мужчина сильно замерз и передвигаться самостоятельно по заснеженному полю не мог. Чтобы передать пострадавшего врачам скорой, которая уже ждала на трассе, спасателям пришлось задействовать снегоход.

С диагнозом «общее переохлаждение, обморожение» мужчину доставили в больницу.