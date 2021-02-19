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Житель Добрушского района шел в российскую деревню к матери и заблудился - спасали сотрудники МЧС на снегоходе
19.02.2021 12:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Добрушском районе мужчина шел в гости к матери и потерялся в поле между Беларусью и Россией. Подробности
Вечером 18 февраля в службу спасения позвонил мужчина и сообщил, что пешком отправился из деревни Красный Партизан Добрушского района к своей матери, которая проживает в российской деревне Азаричи, и заблудился.
К предполагаемому месту нахождения мужчины выехали сотрудники МЧС и пограничники. Около десяти вечера потерявшегося нашли. Однако после трех часов скитаний мужчина сильно замерз и передвигаться самостоятельно по заснеженному полю не мог. Чтобы передать пострадавшего врачам скорой, которая уже ждала на трассе, спасателям пришлось задействовать снегоход.
С диагнозом «общее переохлаждение, обморожение» мужчину доставили в больницу.
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Житель Добрушского района шел в российскую деревню к матери и заблудился - спасали сотрудники МЧС на снегоходе
Вечером 18 февраля в службу спасения позвонил мужчина и сообщил, что пешком отправился из деревни Красный Партизан Добрушского района к своей матери, которая...
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