ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Житель Добрушского района шел в российскую деревню к матери и заблудился - спасали сотрудники МЧС на снегоходе

19.02.2021 12:15 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Добрушском районе мужчина шел в гости к матери и потерялся в поле между Беларусью и Россией. Подробности рассказали в МЧС.

Вечером 18 февраля в службу спасения позвонил мужчина и сообщил, что пешком отправился из деревни Красный Партизан Добрушского района к своей матери, которая проживает в российской деревне Азаричи, и заблудился.

К предполагаемому месту нахождения мужчины выехали сотрудники МЧС и пограничники. Около десяти вечера потерявшегося нашли. Однако после трех часов скитаний мужчина сильно замерз и передвигаться самостоятельно по заснеженному полю не мог. Чтобы передать пострадавшего врачам скорой, которая уже ждала на трассе, спасателям пришлось задействовать снегоход.

С диагнозом «общее переохлаждение, обморожение» мужчину доставили в больницу.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 18 февраля в службу спасения позвонил мужчина и сообщил, что пешком отправился из деревни Красный Партизан Добрушского района к своей матери, которая...
 
Новости дня
Новости общества
 
Ура! Морозы отступают - в выходные в некоторых районах до +5°С
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by