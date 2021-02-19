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"Смысл жизни" актера Сергея Чекереса завтра на "Беларусь 1"
19.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУкраинец, сыгравший белорусского Гамлета и покоривший полосы советских "Известий", в 24 года
Он отказался от кинокарьеры в пользу гоголевской "Женитьбы" на театральных подмосткахПомогает ли образ Дон Жуана вне кулис, почему у актера с украинским паспортом не сложилось с театрами Киева и в чем причина развода с единственной женщиной - дирижером Беларуси? Детали жизни ранним утром в 8:30 перед выпуском новостей.
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Украинец, сыгравший белорусского Гамлета и покоривший полосы советских "Известий", в 24 года раскрыл свой смысл жизни. Завтра на "Беларусь 1" откровения от...
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