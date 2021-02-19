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"Смысл жизни" актера Сергея Чекереса завтра на "Беларусь 1"

19.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Украинец, сыгравший белорусского Гамлета и покоривший полосы советских "Известий", в 24 года  раскрыл свой смысл жизни. Завтра на "Беларусь 1" откровения  от заслуженного артиста Беларуси  Сергея Чекереса. Десятки его ролей  в афише драматического театра имени Горького.

Он отказался от кинокарьеры  в пользу гоголевской "Женитьбы" на театральных подмостках

Помогает ли образ  Дон Жуана  вне кулис, почему у актера  с украинским паспортом  не сложилось с театрами Киева и в чем причина развода  с единственной женщиной - дирижером Беларуси? Детали жизни ранним утром в 8:30  перед выпуском новостей.

 
Теги: Новости
 
 
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Украинец, сыгравший белорусского Гамлета и покоривший полосы советских "Известий", в 24 года  раскрыл свой смысл жизни. Завтра на "Беларусь 1" откровения  от...
 
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