Источник материала: БT

Уже завтра на манеже воздушные гимнасты, акробаты, эквилибристы, жонглеры, озорные клоуны, а также дрессированные животные: лошади и пони, хорьки и собачки. Главный герой спектакля - пожилой человек, который попадает на волшебный остров.

воздушные гимнасты, акробаты, эквилибристы, жонглеры, озорные клоуны, а также дрессированные животные: лошади и пони, хорьки и собачки. Главный герой спектакля - пожилой человек, который попадает на волшебный остров.













Роли чародеев исполнят белорусские и зарубежные артисты цирка

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белгосцирк представляет новую авторскую программу "Остров желаний" Уже завтра на манеже воздушные гимнасты, акробаты, эквилибристы, жонглеры, озорные клоуны, а также дрессированные животные: лошади и пони, хорьки и собачки....

Кроме того, для юных гостей подготовили увлекательные фотозоны, где можно примерить образ циркового гимнаста, льва или клоуна. Попасть на волшебный остров зрители смогут с 20 февраля до 4 апреля.