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Белгосцирк представляет новую авторскую программу "Остров желаний"

19.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Уже завтра  на манеже  воздушные гимнасты, акробаты, эквилибристы, жонглеры, озорные клоуны, а также  дрессированные животные: лошади и пони, хорьки и собачки. Главный герой спектакля  - пожилой человек, который попадает на волшебный остров.

Белгосцирк представляет новую авторскую программу "Остров желаний"

Роли чародеев  исполнят белорусские и зарубежные артисты цирка

Кроме того, для юных гостей  подготовили увлекательные фотозоны, где можно  примерить образ  циркового гимнаста, льва или клоуна. Попасть на волшебный остров зрители смогут  с 20 февраля до 4 апреля.
 
 
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Уже завтра  на манеже  воздушные гимнасты, акробаты, эквилибристы, жонглеры, озорные клоуны, а также  дрессированные животные: лошади и пони, хорьки и собачки....
 
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