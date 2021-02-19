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Сегодня в книжном холле презентуют "Историю белорусской государственности"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Международная книжная выставка-ярмарка: день второй Сегодня второй день Международной книжной выставки-ярмарки. 28-й минский форум торжественно открыли накануне в административном комплексе на проспекте...

Сегодня второй день. 28-й минский форум торжественно открыли накануне в административном комплексе на проспекте Победителей, 14. В лабиринте легендарной "ромашки" и разместили почти 300 книжных мини-магазинов и презентационных стендов., свои книжные посылки доставили 20 стран мира. География от Австрии до Китая. В эпицентре выставки - "домашняя библиотека" от СНГ.Сегодня в книжном холле презентуют "Историю белорусской государственности" в 5-томнике, эксклюзивную серию книг о запуске Белорусской АЭС и детские сборники с дополненной реальностью.