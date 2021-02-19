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Международная книжная выставка-ярмарка: день второй
19.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня второй день
Сегодня в книжном холле презентуют "Историю белорусской государственности"Сегодня в книжном холле презентуют "Историю белорусской государственности" в 5-томнике, эксклюзивную серию книг о запуске Белорусской АЭС и детские сборники с дополненной реальностью.
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Сегодня второй день Международной книжной выставки-ярмарки. 28-й минский форум торжественно открыли накануне в административном комплексе на проспекте...
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