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Международная книжная выставка-ярмарка: день второй

19.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня  второй день  Международной книжной выставки-ярмарки. 28-й минский форум  торжественно открыли накануне  в административном комплексе на  проспекте Победителей, 14. В лабиринте легендарной "ромашки" и  разместили почти  300 книжных мини-магазинов и презентационных стендов. Несмотря на закрытые границы, свои книжные посылки  доставили 20 стран мира. География  от Австрии до Китая. В эпицентре выставки - "домашняя библиотека" от СНГ.

Сегодня в книжном холле презентуют  "Историю белорусской государственности" 

Сегодня в книжном холле презентуют  "Историю белорусской государственности" в 5-томнике, эксклюзивную серию книг  о запуске Белорусской АЭС и детские сборники  с дополненной реальностью.

 
 
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Сегодня  второй день  Международной книжной выставки-ярмарки. 28-й минский форум  торжественно открыли накануне  в административном комплексе на  проспекте...
 
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