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Спустя 8 лет. Жителя Быховского района приговорили к пожизненному заключению за жестокое убийство пенсионеров

19.02.2021 13:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Судебная коллегия по уголовным делам Могилевского областного суда в закрытом судебном заседании 16 февраля вынесла приговор 26-летнему жителю Быховского района, сообщает пресс-служба суда.


Фото: пресс-служба Следственного комитета

Его признали виновным в убийстве двух пенсионеров, совершенном с особой жестокостью. Его также признали виновным в угрозе убийством.

Его приговорили к пожизненному заключению с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Свою вину он не признал, хотя во время следствия рассказывал об обстоятельствах убийства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Убийцу нашли спустя 8 лет

Подробности происшествия рассказали в Генпрокуратуре. Убийство произошло в одной из деревень Быховского района в 2012 году. Обвиняемый, которому на тот момент было 18 лет, выпивал после работы возле магазина в деревне Годылево Быховского района. Там у него завязался конфликт с его 42-летним знакомым. Парень нанес ему несколько ударов, но этого ему показалось мало — он пошел к нему домой, где на лестничной площадке продолжил избивать знакомого.

На шум вышла мать и попыталась прекратить драку, и тогда обвиняемый набросился на нее. Он избил ее до такой степени, что женщина вскоре умерла прямо на месте происшествия. На этом обвиняемый не остановился и прошел в квартиру к знакомому, где избил его отца. Тот от полученных травм умер через месяц в больнице.

Милиция заподозрила в убийстве как раз того знакомого, сына погибших родителей. Мужчина любил выпить и периодически избивал мать. На допросе он показал, что в вечер убийства был сильно пьян и ничего не помнит, к тому же на его лице присутствовали следы драки. Тем не менее его вина не была доказана и подозреваемого отпустили.

В прошлом году в милицию обратилась жительница Кличевского района, которая сообщила, что ее 26-летний муж избивает ее и угрожает убить. При этом вспоминал совершенное несколько лет назад убийство пенсионеров. Периодически он начинал ее душить, и, испугавшись, женщина рассказала в милиции не только об угрозах, но и о том, что он рассказывал об убийстве пожилой пары.

Мужчину задержали. Во время следствия он указал место преступления, а также рассказал обстоятельства убийства.

 
 
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Свою вину он не признал, хотя во время следствия рассказывал об обстоятельствах убийства.
 
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