На улицах Бреста к 23 февраля зажгутся «звезды». Рассказываем, где

Источник материала: Tut.by

На брестской улице Советской в районе кинотеатра «Беларусь» появилась световая инсталляция «Звезда», пишет «Вечерний Брест» .





Установка создана специалистами ко Дню защитника Отечества.

Подобные «звезды» появятся и на проспекте Машерова на спуске с Кобринского моста в районе остановки «МОПРа». Здесь световых конструкций будет больше — по три с каждой стороны проспекта.