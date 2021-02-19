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На улицах Бреста к 23 февраля зажгутся «звезды». Рассказываем, где

19.02.2021 13:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На брестской улице Советской в районе кинотеатра «Беларусь» появилась световая инсталляция «Звезда», пишет «Вечерний Брест».


Установка создана специалистами ко Дню защитника Отечества.

Подобные «звезды» появятся и на проспекте Машерова на спуске с Кобринского моста в районе остановки «МОПРа». Здесь световых конструкций будет больше — по три с каждой стороны проспекта.

 
Теги: Брест
 
 
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