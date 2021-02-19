20 февраля в Гомеле пройдет массовая лыжная гонка

Источник материала: Tut.by

Жителям Гомеля и региона предлагают провести 20 февраля на свежем воздухе. В биатлонном комплексе «Сож» на улице Луговой пройдут областные соревнования «Гомельская лыжня», сообщает городской журнал «Белка». Для участия нужны лыжи и справка от врача.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как рассказали в управлении спорта и туризма Гомельского облисполкома, торжественное открытие соревнований запланировано на 10 часов, а уже в 11 пройдут первые старты. К лыжной гонке готовятся представители власти, команды трудовых коллективов и все желающие. При регистрации каждому будет вручаться номер участника — их количество ограничено 2 тысячами.

— Трасса сейчас готовится. Она будет одна, но для каждой категории участников предусмотрена своя дистанция. Руководители высшего звена пробегут 500 м, начальники и сотрудники управлений, комитетов и отделов исполкомов — 1000 м, причем мужчины и женщины будут стартовать отдельно. В отдельную группу выделены силовые структуры, которые также выйдут на дистанцию 1000 м.

На массовый забег может записаться любой желающий. Регистрация начнется в 12.30, сам забег — в 14.00. Мужчины будут бежать 2000 м, женщины — 1000 м. Предусмотрена градация по возрасту: до 40 лет, от 40 до 50, от 50 до 60 лет и старшая группа.

Важные моменты.

Все участники должны иметь при себе медсправку о состоянии здоровья.

Приходить на праздник нужно со своими лыжами. Если их нет, можно заранее посетить один из городских пунктов проката. Такой есть и в самом биатлонном комплексе, но при большом наплыве желающих инвентаря на всех может не хватить.

Церемония награждения победителей состоится сразу по окончании соревнований. Медали и дипломы с фирменной символикой «Гомельской лыжни» уже изготовлены.

Спортсмены и болельщики в перерывах между забегами смогут воспользоваться услугами горячей полевой кухни, выпить чаю. Красный Крест на всякий случай установит палатку для обогрева. Будет работать торговля.