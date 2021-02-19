СК опроверг МВД: Тарайковский погиб от проникающего ранения, а не взрыва

Источник материала: Tut.by

Глава Следственного комитета Иван Носкевич рассказал подробности проверки по факту смерти Тарайковского. По его словам, силовики действовали по закону и использовали нелетальное оружие. Возбуждать уголовное дело не будут. Версия следствия опубликована в телеграм-канале ведомства.



Фото: ТАСС для TUT.BY

По данным следствия, Александр Тарайковский находился в состоянии сильного опьянения. 10 августа около 23 часов возле станции метро «Пушкинская» он отделился от толпы протестующих и, «несмотря на многочисленные предупреждения сотрудников правоохранительных органов, направился в их сторону».

— Своими действиями Тарайковский провоцировал правоохранителей, они не знали его истинные мотивы и цели его действий, а с учетом оперативной информации о возможных терактах, наличии у протестующих взрывчатых веществ, оружия воспринимали его как реальную угрозу жизни и здоровью как сотрудников, так и самих протестующих. В связи с этим сотрудники правоохранительных органов действовали исключительно в рамках имеющихся у них инструкций и применили в отношении Тарайковского нелетальное оружие, действие которого направлено не на поражение, а на его физическую остановку, с безопасного расстояния, исключающего летальный исход. В силу стечения ряда трагических обстоятельств одно из ранений оказалось проникающим, в результате которого смерть Тарайковского наступила на месте происшествия, — заявил глава СК.

Носкевич подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов действовали по закону: «В данных условиях и в подобной обстановке имели право использовать нелетальное оружие для предотвращения более тяжких последствий, что соответствует действующему законодательству».

Возбуждать уголовное дело по факту смерти Александра Тарайковского не будут.

Гибель Тарайковского

10 августа возле станции метро «Пушкинская» Минске попрощались с погибшим на протестах на «Пушкинской» Александром Тарайковским">погиб Александр Тарайковский. Его последние минуты жизни попали на видео, и эти кадры опровергли первоначальную версию МВД, которая звучала так: «10 августа, около 23.00, в ходе массовых беспорядков в Минске на ул. Притыцкого толпа строила баррикады для блокирования движения. В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью».

На съемке видно: у Александра нет ничего в руках, и он падает на землю после ранения в грудь.