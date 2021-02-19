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Суд в Минске начал рассмотрение дела о разглашении врачебной тайны
19.02.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Подстрекательство к преступлению и разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия
Сегодня в Доме правосудия стартовало первое заседание в отношении журналиста tut.by Катерины Борисевич и врача больницы скорой помощи Артема Сорокина. По версии следствия, информационный обозреватель через уговоры и просьбы вынудила медработника предоставить данные о состоянии пациента Романа Бондаренко. Сорокин, поддавшись уговорам, передал сведения о факте поступления Бондаренко в стационар, состоянии его здоровья, наличии заболевания, диагнозе, результатах медосвидетельствования.
Борисевич использовала полученную информацию и электронные фотографии документов для подготовки весьма неоднозначного материалаТаким образом, по определению прокуратуры, распространение этих данных, в том числе ложных, и противопоставление официальным комментариям вызвали общественный резонанс, создали атмосферу недоверия к компетентным службам. Все это негативно повлияло на состояние правопорядка, привело к напряженности в обществе, побудило к участию в беспорядках. Во избежание разглашения медицинской тайны и данных предварительного расследования суд принял решение сделать процесс закрытым.
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Подстрекательство к преступлению и разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия Сегодня в Доме правосудия стартовало первое заседание в...
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