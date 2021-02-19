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Подстрекательство к преступлению и разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия





Сегодня в Доме правосудия стартовало первое заседание в отношении журналиста tut.by Катерины Борисевич и врача больницы скорой помощи Артема Сорокина. По версии следствия, информационный обозреватель через уговоры и просьбы вынудила медработника предоставить данные о состоянии пациента Романа Бондаренко. Сорокин, поддавшись уговорам, передал сведения о факте поступления Бондаренко в стационар, состоянии его здоровья, наличии заболевания, диагнозе, результатах медосвидетельствования.









Борисевич использовала полученную информацию и электронные фотографии документов для подготовки весьма неоднозначного материала

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Суд в Минске начал рассмотрение дела о разглашении врачебной тайны Подстрекательство к преступлению и разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия Сегодня в Доме правосудия стартовало первое заседание в...

Таким образом, по определению прокуратуры, распространение этих данных, в том числе ложных, и противопоставление официальным комментариям вызвали общественный резонанс, создали атмосферу недоверия к компетентным службам. Все это негативно повлияло на состояние правопорядка, привело к напряженности в обществе, побудило к участию в беспорядках. Во избежание разглашения медицинской тайны и данных предварительного расследования суд принял решение сделать процесс закрытым.