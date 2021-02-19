Гродненке прислали откровенные фото - а она не оценила и сообщила в милицию

Источник материала: Tut.by

На смартфон 37-летней сотрудницы магазина в Гродно пришло сообщение. Открыв мессенджер, женщина увидела… порнографические фото. Что было дальше, рассказали в милиции региона.





Неизвестный ей человек под ником Doctor прислал откровенные фотографии порнографического характера. Гродненка обратилась в милицию.

Личность отправителя устанавливается, по факту распространения порнографических материалов возбуждено уголовное дело.