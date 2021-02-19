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Гродненке прислали откровенные фото - а она не оценила и сообщила в милицию

19.02.2021 15:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На смартфон 37-летней сотрудницы магазина в Гродно пришло сообщение. Открыв мессенджер, женщина увидела… порнографические фото. Что было дальше, рассказали в милиции региона.


Неизвестный ей человек под ником Doctor прислал откровенные фотографии порнографического характера. Гродненка обратилась в милицию.

Личность отправителя устанавливается, по факту распространения порнографических материалов возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Гродно
 
 
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